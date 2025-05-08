SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Only AUDUSD
Franky Ardiansyah

Only AUDUSD

Franky Ardiansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
1 / 227 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 593%
OctaFX-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
363
Kârla kapanan işlemler:
276 (76.03%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (23.97%)
En iyi işlem:
36.94 USD
En kötü işlem:
-13.40 USD
Brüt kâr:
927.43 USD (48 257 pips)
Brüt zarar:
-287.68 USD (20 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (43.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.36 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
89.40%
Maks. mevduat yükü:
14.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.59
Alış işlemleri:
177 (48.76%)
Satış işlemleri:
186 (51.24%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-3.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-32.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.37 USD (3)
Aylık büyüme:
24.68%
Yıllık tahmin:
299.43%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.77 USD
Maksimum:
36.37 USD (9.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.93% (32.18 USD)
Varlığa göre:
51.24% (155.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 363
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 640
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.94 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real2
0.15 × 27
OctaFX-Real7
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.65 × 52
FBS-Real-7
4.00 × 1
FBS-Real-9
4.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
6.50 × 4
Averaging Martingale, no stop loss. there must be a floating minus so prepare free funds. minimum balance $300

octa copy username : sky_fr

my referral link : https://octa.click/iRX67WyAygV

İnceleme yok
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.05 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.18 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
