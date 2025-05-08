- Büyüme
İşlemler:
363
Kârla kapanan işlemler:
276 (76.03%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (23.97%)
En iyi işlem:
36.94 USD
En kötü işlem:
-13.40 USD
Brüt kâr:
927.43 USD (48 257 pips)
Brüt zarar:
-287.68 USD (20 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (43.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.36 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
89.40%
Maks. mevduat yükü:
14.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.59
Alış işlemleri:
177 (48.76%)
Satış işlemleri:
186 (51.24%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-3.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-32.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.37 USD (3)
Aylık büyüme:
24.68%
Yıllık tahmin:
299.43%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.77 USD
Maksimum:
36.37 USD (9.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.93% (32.18 USD)
Varlığa göre:
51.24% (155.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|363
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|640
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.94 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|0.15 × 27
|
OctaFX-Real7
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.65 × 52
|
FBS-Real-7
|4.00 × 1
|
FBS-Real-9
|4.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|6.50 × 4
Averaging Martingale, no stop loss. there must be a floating minus so prepare free funds. minimum balance $300
octa copy username : sky_fr
my referral link : https://octa.click/iRX67WyAygV
