Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 ICMarkets-Live12 0.33 × 21 ICMarkets-Live14 0.38 × 16 ICMarkets-Live05 0.52 × 25 ICMarketsSC-Live20 0.86 × 7 ICMarkets-Live17 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 1.00 × 11 ICMarkets-Live04 1.00 × 1 ICMarkets-Live16 1.06 × 49 ICMarkets-Live06 1.15 × 1617 ICMarkets-Live15 1.31 × 419 ICMarkets-Live01 1.40 × 10 ICMarkets-Live02 1.58 × 12 ICMarkets-Live03 1.83 × 63 Pepperstone-Edge07 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 2.00 × 2 ICMarkets-Live10 2.09 × 68 ICMarketsSC-Live16 2.22 × 251 ICMarketsSC-Live26 2.24 × 17 ICMarkets-Live09 2.51 × 990 Pepperstone-01 2.75 × 12 ICMarketsSC-Live06 3.00 × 18 20 plus...