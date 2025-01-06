- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
135 (84.37%)
Loss Trade:
25 (15.63%)
Best Trade:
19.97 USD
Worst Trade:
-14.69 USD
Profitto lordo:
354.80 USD (36 754 pips)
Perdita lorda:
-270.94 USD (26 862 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (50.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.79 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
2.78%
Massimo carico di deposito:
5.99%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
101 (63.13%)
Short Trade:
59 (36.88%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-10.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-31.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.69 USD (3)
Crescita mensile:
5.34%
Previsione annuale:
64.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.71 USD (18.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.19% (56.71 USD)
Per equità:
8.27% (16.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|84
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.97 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +50.79 USD
Massima perdita consecutiva: -31.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.33 × 21
|
ICMarkets-Live14
|0.38 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live20
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 11
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|1.06 × 49
|
ICMarkets-Live06
|1.15 × 1617
|
ICMarkets-Live15
|1.31 × 419
|
ICMarkets-Live01
|1.40 × 10
|
ICMarkets-Live02
|1.58 × 12
|
ICMarkets-Live03
|1.83 × 63
|
Pepperstone-Edge07
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|2.09 × 68
|
ICMarketsSC-Live16
|2.22 × 251
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 17
|
ICMarkets-Live09
|2.51 × 990
|
Pepperstone-01
|2.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|3.00 × 18
20 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Trend Scalpinghttps://www.facebook.com/eaforexsystem
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
284
USD
USD
38
100%
160
84%
3%
1.30
0.52
USD
USD
18%
1:500