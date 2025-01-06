SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldTScalping
Adul Tanthuvanit

GoldTScalping

Adul Tanthuvanit
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
ICMarkets-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
135 (84.37%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (15.63%)
En iyi işlem:
19.97 USD
En kötü işlem:
-14.69 USD
Brüt kâr:
354.80 USD (36 754 pips)
Brüt zarar:
-270.94 USD (26 862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (50.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.79 USD (22)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
2.78%
Maks. mevduat yükü:
5.99%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
101 (63.13%)
Satış işlemleri:
59 (36.88%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-10.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-31.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.69 USD (3)
Aylık büyüme:
3.09%
Yıllık tahmin:
37.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.71 USD (18.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.19% (56.71 USD)
Varlığa göre:
8.27% (16.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 160
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 84
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.97 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +50.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.33 × 21
ICMarkets-Live14
0.38 × 16
ICMarkets-Live05
0.52 × 25
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 7
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 11
ICMarkets-Live04
1.00 × 1
ICMarkets-Live16
1.06 × 49
ICMarkets-Live06
1.15 × 1617
ICMarkets-Live15
1.31 × 419
ICMarkets-Live01
1.40 × 10
ICMarkets-Live02
1.58 × 12
ICMarkets-Live03
1.83 × 63
Pepperstone-Edge07
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 2
ICMarkets-Live10
2.09 × 68
ICMarketsSC-Live16
2.22 × 251
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 17
ICMarkets-Live09
2.51 × 990
Pepperstone-01
2.75 × 12
ICMarketsSC-Live06
3.00 × 18
20 daha fazla...
Gold Trend Scalping

https://www.facebook.com/eaforexsystem
İnceleme yok
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 10:21
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.74% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 07:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.20 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.16 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 06:58
Share of trading days is too low
2025.01.06 06:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 05:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
