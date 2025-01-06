- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
135 (84.37%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (15.63%)
En iyi işlem:
19.97 USD
En kötü işlem:
-14.69 USD
Brüt kâr:
354.80 USD (36 754 pips)
Brüt zarar:
-270.94 USD (26 862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (50.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.79 USD (22)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
2.78%
Maks. mevduat yükü:
5.99%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
101 (63.13%)
Satış işlemleri:
59 (36.88%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-10.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-31.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.69 USD (3)
Aylık büyüme:
3.09%
Yıllık tahmin:
37.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.71 USD (18.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.19% (56.71 USD)
Varlığa göre:
8.27% (16.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|84
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.97 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +50.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.33 × 21
|
ICMarkets-Live14
|0.38 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.52 × 25
|
ICMarketsSC-Live20
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 11
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|1.06 × 49
|
ICMarkets-Live06
|1.15 × 1617
|
ICMarkets-Live15
|1.31 × 419
|
ICMarkets-Live01
|1.40 × 10
|
ICMarkets-Live02
|1.58 × 12
|
ICMarkets-Live03
|1.83 × 63
|
Pepperstone-Edge07
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|2.09 × 68
|
ICMarketsSC-Live16
|2.22 × 251
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 17
|
ICMarkets-Live09
|2.51 × 990
|
Pepperstone-01
|2.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|3.00 × 18
