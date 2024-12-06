SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_8YR_1M TMGM452
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M TMGM452

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 38%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 943
Bénéfice trades:
1 548 (79.67%)
Perte trades:
395 (20.33%)
Meilleure transaction:
301.26 USD
Pire transaction:
-62.80 USD
Bénéfice brut:
6 428.03 USD (376 388 pips)
Perte brute:
-3 028.62 USD (275 764 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (31.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
422.40 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.29%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.52
Longs trades:
1 019 (52.44%)
Courts trades:
924 (47.56%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
1.75 USD
Bénéfice moyen:
4.15 USD
Perte moyenne:
-7.67 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-283.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-283.28 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.18%
Prévision annuelle:
26.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
294.99 USD (2.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.63% (294.99 USD)
Par fonds propres:
9.61% (979.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 825
EURJPY 277
AUDCAD 262
USDSGD 228
NZDUSD 155
AUDUSD 121
EURCHF 64
CADCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 745
EURJPY 125
AUDCAD 499
USDSGD 667
NZDUSD 195
AUDUSD 730
EURCHF 386
CADCHF 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -14K
EURJPY 308
AUDCAD 35K
USDSGD 25K
NZDUSD 2K
AUDUSD 30K
EURCHF 18K
CADCHF 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +301.26 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +31.07 USD
Perte consécutive maximale: -283.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.24 × 123
Exness-Real18
2.00 × 1
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.