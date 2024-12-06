- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 947
Profit Trade:
1 551 (79.66%)
Loss Trade:
396 (20.34%)
Best Trade:
301.26 USD
Worst Trade:
-62.80 USD
Profitto lordo:
6 432.69 USD (376 801 pips)
Perdita lorda:
-3 032.45 USD (276 335 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (31.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
422.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.53
Long Trade:
1 023 (52.54%)
Short Trade:
924 (47.46%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-7.66 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-283.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.28 USD (7)
Crescita mensile:
2.16%
Previsione annuale:
26.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
294.99 USD (2.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (294.99 USD)
Per equità:
9.61% (979.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|829
|EURJPY
|277
|AUDCAD
|262
|USDSGD
|228
|NZDUSD
|155
|AUDUSD
|121
|EURCHF
|64
|CADCHF
|11
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|745
|EURJPY
|125
|AUDCAD
|499
|USDSGD
|667
|NZDUSD
|195
|AUDUSD
|730
|EURCHF
|386
|CADCHF
|52
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-14K
|EURJPY
|308
|AUDCAD
|35K
|USDSGD
|25K
|NZDUSD
|2K
|AUDUSD
|30K
|EURCHF
|18K
|CADCHF
|3.7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +301.26 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.07 USD
Massima perdita consecutiva: -283.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
|0.24 × 123
Exness-Real18
|2.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
43
100%
1 947
79%
100%
2.12
1.75
USD
USD
10%
1:500