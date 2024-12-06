SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M TMGM452

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 38%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 947
Profit Trade:
1 551 (79.66%)
Loss Trade:
396 (20.34%)
Best Trade:
301.26 USD
Worst Trade:
-62.80 USD
Profitto lordo:
6 432.69 USD (376 801 pips)
Perdita lorda:
-3 032.45 USD (276 335 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (31.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
422.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.53
Long Trade:
1 023 (52.54%)
Short Trade:
924 (47.46%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-7.66 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-283.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.28 USD (7)
Crescita mensile:
2.16%
Previsione annuale:
26.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
294.99 USD (2.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (294.99 USD)
Per equità:
9.61% (979.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 829
EURJPY 277
AUDCAD 262
USDSGD 228
NZDUSD 155
AUDUSD 121
EURCHF 64
CADCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 745
EURJPY 125
AUDCAD 499
USDSGD 667
NZDUSD 195
AUDUSD 730
EURCHF 386
CADCHF 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -14K
EURJPY 308
AUDCAD 35K
USDSGD 25K
NZDUSD 2K
AUDUSD 30K
EURCHF 18K
CADCHF 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +301.26 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +31.07 USD
Massima perdita consecutiva: -283.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.24 × 123
Exness-Real18
2.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.02.14 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.12 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 12:23
Share of trading days is too low
2024.12.06 12:23
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.06 06:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 06:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 06:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.06 06:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.06 06:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
