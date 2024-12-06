SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_8YR_1M TMGM452
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_8YR_1M TMGM452

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 38%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 947
Kârla kapanan işlemler:
1 551 (79.66%)
Zararla kapanan işlemler:
396 (20.34%)
En iyi işlem:
301.26 USD
En kötü işlem:
-62.80 USD
Brüt kâr:
6 432.69 USD (376 801 pips)
Brüt zarar:
-3 032.45 USD (276 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (31.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
422.40 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.53
Alış işlemleri:
1 023 (52.54%)
Satış işlemleri:
924 (47.46%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
1.75 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-7.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-283.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-283.28 USD (7)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
26.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
294.99 USD (2.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (294.99 USD)
Varlığa göre:
9.61% (979.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 829
EURJPY 277
AUDCAD 262
USDSGD 228
NZDUSD 155
AUDUSD 121
EURCHF 64
CADCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 745
EURJPY 125
AUDCAD 499
USDSGD 667
NZDUSD 195
AUDUSD 730
EURCHF 386
CADCHF 52
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -14K
EURJPY 308
AUDCAD 35K
USDSGD 25K
NZDUSD 2K
AUDUSD 30K
EURCHF 18K
CADCHF 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +301.26 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +31.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -283.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.24 × 123
Exness-Real18
2.00 × 1
İnceleme yok
2025.02.14 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.12 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 12:23
Share of trading days is too low
2024.12.06 12:23
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.06 06:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 06:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 06:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.06 06:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.06 06:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
