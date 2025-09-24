SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Galigold
Carlos Mendez Sanchez

Galigold

Carlos Mendez Sanchez
3 avis
Fiabilité
66 semaines
2 / 318 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 74%
ICMarketsSC-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
295
Bénéfice trades:
260 (88.13%)
Perte trades:
35 (11.86%)
Meilleure transaction:
15.87 EUR
Pire transaction:
-28.66 EUR
Bénéfice brut:
361.56 EUR (27 362 pips)
Perte brute:
-250.19 EUR (17 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (31.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
31.44 EUR (33)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
0.13%
Charge de dépôt maximale:
53.29%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
163 (55.25%)
Courts trades:
132 (44.75%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.38 EUR
Bénéfice moyen:
1.39 EUR
Perte moyenne:
-7.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-38.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-38.23 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-7.94%
Prévision annuelle:
-96.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
39.70 EUR (13.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.87% (39.70 EUR)
Par fonds propres:
23.85% (59.14 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 295
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 127
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.87 EUR
Pire transaction: -29 EUR
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +31.44 EUR
Perte consécutive maximale: -38.23 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.97 × 37
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 27
ICMarketsSC-Live05
1.20 × 41
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 61
Pepperstone-Edge01
2.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.51 × 817
ICMarketsSC-Live32
2.64 × 14
ThreeTrader-Live
2.94 × 108
ICMarketsSC-Live18
3.33 × 6
RoboForex-Prime
3.97 × 201
ICMarketsSC-Live04
4.19 × 54
Exness-Real7
4.67 × 3
FXPIG-DEMO
4.90 × 10
Exness-Real9
5.12 × 26
Tickmill-Live08
5.41 × 86
ICMarketsSC-Live19
5.48 × 56
FusionMarkets-Live 2
5.74 × 27
Axi-US06-Live
5.75 × 4
Exness-Real29
6.00 × 2
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

- Contact: https://t.me/vikus66

- Stop losses and make profits on all trades.
- Very low DD
- minimum account $100.
- It is strongly recommended to use accounts with tight spreads: Raw Spread or ECN.
- With this signal you can sleep easy.

- Simple steps to correct lot size when connecting to a signal: https://www.mql5.com/en/blogs/post/23777/page4

- how to subscribe to a signal: https://www.metatrader4.com/es/signals/subscribe

- broker with the lowest spread:   https://icmarkets.com/?camp=64558


Note moyenne:
ioio55
416
ioio55 2025.09.24 08:49 
 

Good signal, but it is scalping and it has big slippage.

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.06.23 03:08 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

botam
187
botam 2025.01.22 20:31 
 

not profitable

2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.89% of days out of 437 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.7% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.66% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 15:55
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.98% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 14:58
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.65% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.03 00:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.09.02 16:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.07 16:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.04 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.25 18:37
High risk of negative slippage when copying deals
2024.06.25 18:37
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.06.25 18:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Galigold
30 USD par mois
74%
2
318
USD
261
EUR
66
100%
295
88%
0%
1.44
0.38
EUR
24%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.