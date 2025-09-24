- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|127
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.97 × 37
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|1.20 × 41
|
ICMarketsSC-Live33
|1.41 × 61
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.51 × 817
|
ICMarketsSC-Live32
|2.64 × 14
|
ThreeTrader-Live
|2.94 × 108
|
ICMarketsSC-Live18
|3.33 × 6
|
RoboForex-Prime
|3.97 × 201
|
ICMarketsSC-Live04
|4.19 × 54
|
Exness-Real7
|4.67 × 3
|
FXPIG-DEMO
|4.90 × 10
|
Exness-Real9
|5.12 × 26
|
Tickmill-Live08
|5.41 × 86
|
ICMarketsSC-Live19
|5.48 × 56
|
FusionMarkets-Live 2
|5.74 × 27
|
Axi-US06-Live
|5.75 × 4
|
Exness-Real29
|6.00 × 2
- Contact: https://t.me/vikus66
- Stop losses and make profits on all trades.
- Very low DD
- minimum account $100.
- It is strongly recommended to use accounts with tight spreads: Raw Spread or ECN.
- With this signal you can sleep easy.
- Simple steps to correct lot size when connecting to a signal: https://www.mql5.com/en/blogs/post/23777/page4
- how to subscribe to a signal: https://www.metatrader4.com/es/signals/subscribe
- broker with the lowest spread: https://icmarkets.com/?camp=64558
Good signal, but it is scalping and it has big slippage.
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu
not profitable