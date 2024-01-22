SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Minh9999
Huynh Cong Khanh Nguyen

Minh9999

Huynh Cong Khanh Nguyen
0 avis
Fiabilité
92 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2023 259%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
761
Bénéfice trades:
540 (70.95%)
Perte trades:
221 (29.04%)
Meilleure transaction:
2 288.20 USD
Pire transaction:
-207.43 USD
Bénéfice brut:
11 712.17 USD (141 184 pips)
Perte brute:
-3 735.04 USD (85 869 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (333.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 352.10 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.89%
Charge de dépôt maximale:
60.72%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.86
Longs trades:
375 (49.28%)
Courts trades:
386 (50.72%)
Facteur de profit:
3.14
Rendement attendu:
10.48 USD
Bénéfice moyen:
21.69 USD
Perte moyenne:
-16.90 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 120.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 120.48 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.79%
Prévision annuelle:
61.67%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.63 USD
Maximal:
1 163.04 USD (20.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.17% (1 130.42 USD)
Par fonds propres:
66.93% (4 958.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 749
XAUUSD 9
GER40 2
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 8K
XAUUSD -19
GER40 -12
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 56K
XAUUSD -129
GER40 -111
EURUSD 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 288.20 USD
Pire transaction: -207 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +333.71 USD
Perte consécutive maximale: -1 120.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
64 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.14 17:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.25 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.22 06:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.02.13 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.11 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 11:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 05:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.27 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 06:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 05:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 04:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Minh9999
99 USD par mois
259%
0
0
USD
6.1K
USD
92
95%
761
70%
91%
3.13
10.48
USD
67%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.