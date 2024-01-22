- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
761
Kârla kapanan işlemler:
540 (70.95%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (29.04%)
En iyi işlem:
2 288.20 USD
En kötü işlem:
-207.43 USD
Brüt kâr:
11 712.17 USD (141 184 pips)
Brüt zarar:
-3 735.08 USD (85 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (333.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 352.10 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.89%
Maks. mevduat yükü:
60.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.86
Alış işlemleri:
375 (49.28%)
Satış işlemleri:
386 (50.72%)
Kâr faktörü:
3.14
Beklenen getiri:
10.48 USD
Ortalama kâr:
21.69 USD
Ortalama zarar:
-16.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 120.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 120.48 USD (9)
Aylık büyüme:
4.79%
Yıllık tahmin:
61.67%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.63 USD
Maksimum:
1 163.04 USD (20.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.17% (1 130.42 USD)
Varlığa göre:
66.93% (4 958.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|749
|XAUUSD
|9
|GER40
|2
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|8K
|XAUUSD
|-19
|GER40
|-12
|EURUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|56K
|XAUUSD
|-129
|GER40
|-111
|EURUSD
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 288.20 USD
En kötü işlem: -207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +333.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 120.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.41 × 321
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.86 × 174
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
259%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
92
95%
761
70%
91%
3.13
10.48
USD
USD
67%
1:500