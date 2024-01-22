SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Minh9999
Huynh Cong Khanh Nguyen

Minh9999

Huynh Cong Khanh Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
92 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 259%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
761
Kârla kapanan işlemler:
540 (70.95%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (29.04%)
En iyi işlem:
2 288.20 USD
En kötü işlem:
-207.43 USD
Brüt kâr:
11 712.17 USD (141 184 pips)
Brüt zarar:
-3 735.08 USD (85 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (333.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 352.10 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.89%
Maks. mevduat yükü:
60.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.86
Alış işlemleri:
375 (49.28%)
Satış işlemleri:
386 (50.72%)
Kâr faktörü:
3.14
Beklenen getiri:
10.48 USD
Ortalama kâr:
21.69 USD
Ortalama zarar:
-16.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 120.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 120.48 USD (9)
Aylık büyüme:
4.79%
Yıllık tahmin:
61.67%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.63 USD
Maksimum:
1 163.04 USD (20.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.17% (1 130.42 USD)
Varlığa göre:
66.93% (4 958.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 749
XAUUSD 9
GER40 2
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 8K
XAUUSD -19
GER40 -12
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 56K
XAUUSD -129
GER40 -111
EURUSD 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 288.20 USD
En kötü işlem: -207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +333.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 120.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
64 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.14 17:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.25 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.22 06:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.02.13 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.11 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 11:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 05:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.27 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 06:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 05:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 04:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
