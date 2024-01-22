- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
761
Profit Trade:
540 (70.95%)
Loss Trade:
221 (29.04%)
Best Trade:
2 288.20 USD
Worst Trade:
-207.43 USD
Profitto lordo:
11 712.17 USD (141 184 pips)
Perdita lorda:
-3 735.08 USD (85 869 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (333.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 352.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
90.89%
Massimo carico di deposito:
60.72%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.86
Long Trade:
375 (49.28%)
Short Trade:
386 (50.72%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
10.48 USD
Profitto medio:
21.69 USD
Perdita media:
-16.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 120.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 120.48 USD (9)
Crescita mensile:
4.79%
Previsione annuale:
61.67%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.63 USD
Massimale:
1 163.04 USD (20.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.17% (1 130.42 USD)
Per equità:
66.93% (4 958.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|749
|XAUUSD
|9
|GER40
|2
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|8K
|XAUUSD
|-19
|GER40
|-12
|EURUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|56K
|XAUUSD
|-129
|GER40
|-111
|EURUSD
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 288.20 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +333.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 120.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.41 × 321
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.86 × 174
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
