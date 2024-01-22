SegnaliSezioni
Huynh Cong Khanh Nguyen

Minh9999

Huynh Cong Khanh Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2023 259%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
761
Profit Trade:
540 (70.95%)
Loss Trade:
221 (29.04%)
Best Trade:
2 288.20 USD
Worst Trade:
-207.43 USD
Profitto lordo:
11 712.17 USD (141 184 pips)
Perdita lorda:
-3 735.08 USD (85 869 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (333.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 352.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
90.89%
Massimo carico di deposito:
60.72%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.86
Long Trade:
375 (49.28%)
Short Trade:
386 (50.72%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
10.48 USD
Profitto medio:
21.69 USD
Perdita media:
-16.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 120.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 120.48 USD (9)
Crescita mensile:
4.79%
Previsione annuale:
61.67%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.63 USD
Massimale:
1 163.04 USD (20.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.17% (1 130.42 USD)
Per equità:
66.93% (4 958.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 749
XAUUSD 9
GER40 2
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 8K
XAUUSD -19
GER40 -12
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 56K
XAUUSD -129
GER40 -111
EURUSD 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 288.20 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +333.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 120.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.33 × 331
FPMarkets-Live
0.41 × 321
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.86 × 174
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
64 più
Non ci sono recensioni
2025.04.14 17:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 19:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.25 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.22 06:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.02.13 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.11 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 11:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 05:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.27 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 11:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 06:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 05:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.31 04:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
