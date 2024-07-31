- Croissance
Trades:
4 185
Bénéfice trades:
4 149 (99.13%)
Perte trades:
36 (0.86%)
Meilleure transaction:
16.57 CAD
Pire transaction:
-125.47 CAD
Bénéfice brut:
6 865.20 CAD (668 741 pips)
Perte brute:
-1 154.28 CAD (93 627 pips)
Gains consécutifs maximales:
1115 (1 918.16 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 918.16 CAD (1115)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
93.36%
Charge de dépôt maximale:
116.15%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.21
Longs trades:
3 353 (80.12%)
Courts trades:
832 (19.88%)
Facteur de profit:
5.95
Rendement attendu:
1.36 CAD
Bénéfice moyen:
1.65 CAD
Perte moyenne:
-32.06 CAD
Pertes consécutives maximales:
20 (-918.48 CAD)
Perte consécutive maximale:
-918.48 CAD (20)
Croissance mensuelle:
0.14%
Prévision annuelle:
1.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
918.48 CAD (21.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.98% (918.48 CAD)
Par fonds propres:
66.87% (8 672.40 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2392
|GBPUSD
|1346
|EURUSD
|423
|USDJPY
|18
|XAUUSD
|5
|SPX500USD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|3.4K
|GBPUSD
|770
|EURUSD
|236
|USDJPY
|32
|XAUUSD
|5
|SPX500USD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|471K
|GBPUSD
|73K
|EURUSD
|22K
|USDJPY
|4.5K
|XAUUSD
|4.8K
|SPX500USD
|35
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +16.57 CAD
Pire transaction: -125 CAD
Gains consécutifs maximales: 1115
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +1 918.16 CAD
Perte consécutive maximale: -918.48 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 74
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 118
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 20
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 5
|
Osprey-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 5
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 51
This signal aims for low risk and stable growth. The conservative trade size obviates the need to enforce a strict stop loss. As such, profit erosion is kept minimal.
sd
Amazing signals! You have minimal drawdown and consistant results. If you apply proper money management you will be very profitable with this trader.
Thank you Peter, I look forward to copying your signals for a very long time!