Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 74 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 118 Pepperstone-Edge02 0.00 × 17 TradersWay-Live 2 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Just2Trade-Real2 0.00 × 4 OspreyFX-Live 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 2 VantageInternational-Live 7 0.00 × 1 AxionTrade-Live 0.00 × 5 KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 10 ACYSecurities-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 XMGlobal-Real 6 0.00 × 20 Axi-US18-Live 0.00 × 1 360Capital-Real 0.00 × 5 Osprey-Live 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 FXDDMauritius-MT4 Live Server 7 0.00 × 4 Coinexx-Demo 0.00 × 5 FXCM-CADReal01 0.00 × 51 232 plus...