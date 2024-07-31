SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Working Ox
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
2 avis
Fiabilité
152 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 142%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 185
Bénéfice trades:
4 149 (99.13%)
Perte trades:
36 (0.86%)
Meilleure transaction:
16.57 CAD
Pire transaction:
-125.47 CAD
Bénéfice brut:
6 865.20 CAD (668 741 pips)
Perte brute:
-1 154.28 CAD (93 627 pips)
Gains consécutifs maximales:
1115 (1 918.16 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 918.16 CAD (1115)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
93.36%
Charge de dépôt maximale:
116.15%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.21
Longs trades:
3 353 (80.12%)
Courts trades:
832 (19.88%)
Facteur de profit:
5.95
Rendement attendu:
1.36 CAD
Bénéfice moyen:
1.65 CAD
Perte moyenne:
-32.06 CAD
Pertes consécutives maximales:
20 (-918.48 CAD)
Perte consécutive maximale:
-918.48 CAD (20)
Croissance mensuelle:
0.14%
Prévision annuelle:
1.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
918.48 CAD (21.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.98% (918.48 CAD)
Par fonds propres:
66.87% (8 672.40 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 2392
GBPUSD 1346
EURUSD 423
USDJPY 18
XAUUSD 5
SPX500USD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 3.4K
GBPUSD 770
EURUSD 236
USDJPY 32
XAUUSD 5
SPX500USD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 471K
GBPUSD 73K
EURUSD 22K
USDJPY 4.5K
XAUUSD 4.8K
SPX500USD 35
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.57 CAD
Pire transaction: -125 CAD
Gains consécutifs maximales: 1115
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +1 918.16 CAD
Perte consécutive maximale: -918.48 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 74
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 118
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TradersWay-Live 2
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
OspreyFX-Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
XMGlobal-Real 6
0.00 × 20
Axi-US18-Live
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 5
Osprey-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
Coinexx-Demo
0.00 × 5
FXCM-CADReal01
0.00 × 51
232 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire


This signal aims for low risk and stable growth. The conservative trade size obviates the need to enforce a strict stop loss. As such, profit erosion is kept minimal.






Note moyenne:
stani4
26
stani4 2024.07.31 11:33   

sd

zhane123
72
zhane123 2023.02.14 18:24 
 

Amazing signals! You have minimal drawdown and consistant results. If you apply proper money management you will be very profitable with this trader.

Thank you Peter, I look forward to copying your signals for a very long time!

2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 14:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Working Ox
50 USD par mois
142%
0
0
USD
11K
CAD
152
0%
4 185
99%
93%
5.94
1.36
CAD
67%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.