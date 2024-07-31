- Büyüme
İşlemler:
4 186
Kârla kapanan işlemler:
4 150 (99.13%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (0.86%)
En iyi işlem:
16.57 CAD
En kötü işlem:
-125.47 CAD
Brüt kâr:
6 867.04 CAD (668 939 pips)
Brüt zarar:
-1 154.28 CAD (93 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1115 (1 918.16 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
1 918.16 CAD (1115)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
93.36%
Maks. mevduat yükü:
116.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.21
Alış işlemleri:
3 354 (80.12%)
Satış işlemleri:
832 (19.88%)
Kâr faktörü:
5.95
Beklenen getiri:
1.36 CAD
Ortalama kâr:
1.65 CAD
Ortalama zarar:
-32.06 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-918.48 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-918.48 CAD (20)
Aylık büyüme:
0.16%
Yıllık tahmin:
1.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
918.48 CAD (21.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.98% (918.48 CAD)
Varlığa göre:
66.87% (8 672.40 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2393
|GBPUSD
|1346
|EURUSD
|423
|USDJPY
|18
|XAUUSD
|5
|SPX500USD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|3.4K
|GBPUSD
|770
|EURUSD
|236
|USDJPY
|32
|XAUUSD
|5
|SPX500USD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|471K
|GBPUSD
|73K
|EURUSD
|22K
|USDJPY
|4.5K
|XAUUSD
|4.8K
|SPX500USD
|35
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.57 CAD
En kötü işlem: -125 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 1115
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +1 918.16 CAD
Maksimum ardışık zarar: -918.48 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 74
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 118
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 20
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 5
|
Osprey-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 5
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 51
This signal aims for low risk and stable growth. The conservative trade size obviates the need to enforce a strict stop loss. As such, profit erosion is kept minimal.
Amazing signals! You have minimal drawdown and consistant results. If you apply proper money management you will be very profitable with this trader.
Thank you Peter, I look forward to copying your signals for a very long time!