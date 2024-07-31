SinyallerBölümler
Peter Lu

Working Ox

Peter Lu
2 inceleme
Güvenilirlik
153 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 142%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 186
Kârla kapanan işlemler:
4 150 (99.13%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (0.86%)
En iyi işlem:
16.57 CAD
En kötü işlem:
-125.47 CAD
Brüt kâr:
6 867.04 CAD (668 939 pips)
Brüt zarar:
-1 154.28 CAD (93 627 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1115 (1 918.16 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
1 918.16 CAD (1115)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
93.36%
Maks. mevduat yükü:
116.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.21
Alış işlemleri:
3 354 (80.12%)
Satış işlemleri:
832 (19.88%)
Kâr faktörü:
5.95
Beklenen getiri:
1.36 CAD
Ortalama kâr:
1.65 CAD
Ortalama zarar:
-32.06 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-918.48 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-918.48 CAD (20)
Aylık büyüme:
0.16%
Yıllık tahmin:
1.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
918.48 CAD (21.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.98% (918.48 CAD)
Varlığa göre:
66.87% (8 672.40 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 2393
GBPUSD 1346
EURUSD 423
USDJPY 18
XAUUSD 5
SPX500USD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 3.4K
GBPUSD 770
EURUSD 236
USDJPY 32
XAUUSD 5
SPX500USD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 471K
GBPUSD 73K
EURUSD 22K
USDJPY 4.5K
XAUUSD 4.8K
SPX500USD 35
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.57 CAD
En kötü işlem: -125 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 1115
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +1 918.16 CAD
Maksimum ardışık zarar: -918.48 CAD

This signal aims for low risk and stable growth. The conservative trade size obviates the need to enforce a strict stop loss. As such, profit erosion is kept minimal.






Ortalama derecelendirme:
stani4
26
stani4 2024.07.31 11:33   

sd

zhane123
72
zhane123 2023.02.14 18:24 
 

Amazing signals! You have minimal drawdown and consistant results. If you apply proper money management you will be very profitable with this trader.

Thank you Peter, I look forward to copying your signals for a very long time!

Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.