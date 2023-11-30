Create a cool signal

L'indicateur de flèche "Create a cool signal" pour le marché des options Binaires et Forex est une sorte de concepteur de leurs signaux! Dans lequel vous pouvez choisir vos conditions de signal sur la base des indicateurs MT4 standard 10-et prescrits dans CELUI-ci et plus un autre indicateur de tampon tiers que vous pouvez ajouter à la variable "buffer indicators".

C'est fait simplement! Enregistrez le nom de votre indicateur et enregistrez ses numéros (vous les trouverez dans la section des couleurs où les numéros sont indiqués avant la couleur du tampon). La capture d'écran a montré un exemple de la façon dont vous pouvez créer des flèches si les tampons d'un indicateur tiers ne sont pas des flèches, mais par exemple des lignes. A montré sur l'exemple du canal Keltner 2 types de signal.

1) Intersection des lignes de canal. 

    La première chose à faire est d'apprendre les numéros de tampons. Ici, la ligne supérieure du canal est le tampon n ° 0, le tampon n ° 2 inférieur. Donc, pour obtenir le signal vers le haut à l'intersection de la ligne inférieure du canal, nous prescrivons 2>o 2<c, où o est Open, et c est Close. Pour obtenir le signal vers le bas, nous prescrivons tout exactement de la même manière, seuls les caractères de plus en moins de 2<o 2>C changent.

2) Prix derrière les lignes de canal.

Tout est écrit exactement de la même manière, seuls les caractères "supérieur ( > ) "/"inférieur ( < )" et dans Open ( o ) et Close( c ) sont écrits dans la même direction. (Voir les exemples dans les captures d'écran.)

De cette façon, vous pouvez déduire des signaux de tous les indicateurs tiers. Les deux flèches et les lignes.

Ensuite...

Dans tous les indicateurs 10 et standard, plusieurs types de signaux sont prescrits (jusqu'à 5). Ce:

1) prix à l'intérieur du canal(niveaux des oscillateurs)

2) prix par canal(niveaux des oscillateurs)

3) lors de l'intersection des lignes par canal (niveaux des oscillateurs)

4) lors de l'intersection des lignes à l'intérieur du canal (niveaux des oscillateurs).

Un autre type de signal ( type 5) a été Ajouté Au stochastique: les intersections des lignes %K_period et %D_period.

Dans ADX, 3 types de signaux sont prescrits. Ce sont: 1) ligne de signal ADX au-dessus du niveau ( type 0), 2) ligne +DI au-dessus/en dessous de la ligne-DI ( type 1), 3) ligne de signal ADX au-dessus du niveau et ligne +DI au-dessus/en dessous de la ligne-DI ( type 2).

Dans RVI, 2 types de signaux sont prescrits. 1) Ligne RVI au-dessus de la ligne de signal ( type 0), 2) lorsque les deux lignes se croisent (type 1).

Dans les revers croisés, vous pouvez recevoir des signaux de retour.

Dans la variable number of bars, vous pouvez extraire le nombre de barres pour le signal. Ceci est utile pour par exemple si dans un indicateur le signal est apparu sur la 1ère bougie, sur la 2ème sur la 0 bougie. Ensuite, dans l'un d'entre eux, mettez simplement la valeur 2 (ou plus en fonction du signal).

Dans la variable Body to Shadow ratio, vous pouvez ajuster la taille du corps de la bougie aux ombres (queues).  (Voir l'exemple dans la capture d'écran.)

BONNE chance à tous!!!

(Pour toute question concernant la rédaction ou la correction de différents indicateurs et conseillers, veuillez contacter https://t.me/algatrade_kz")
