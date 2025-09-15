Radar Profesional Estrategia escalera inversa

importante el archivo debe llamarse tal cual sino no funciona      Radar_123_Trader_Profesional_100.ex4


Estrategia escalera inversa al 100% sirve para el probador de estrategias y combina bien los escalones necesarios para crear ganancias minimas y maximas.

Se debe configurar el tamaño de los escalones dependiendo al simbolo que se necesita generar ganancias diarias. Configurar e cierre de operaciones en una ganancia minima con punto exacto de trailing stop.

como se configura cuenta real

https://youtu.be/B1iwJjEiKVM

en el siguiente enlace encontrara el archivo de excel para configurar segun lotaje, ganancia maxima, ganancia minima, dolares minimo de cierre por operacion

https://t.me/c/1479725046/21793

Produits recommandés
IceFX ProfitInfo
Norbert Mereg
4.56 (9)
Utilitaires
The goal of this indicator is to give you a quick & comprehensive view of your current profit. IceFX’s ProfitInfo is a utility indicator which displays the profit which is calculated from the actual trades on the chart(s). The indicator displays on a daily / weekly / monthly and yearly breakdown and shows the profit in pips / currency and percentage. Main features: You can easily adjust IceFX’s ProfitInfo to display profit on the current open chart / current trade or even the profit of the enti
FREE
Precision Candle Timer
Mauricio Valbuena
5 (1)
Utilitaires
Precision Candle Timer is a must-have visual indicator that accurately displays the remaining time of the current candle on your chart. Perfect for traders who need precise timing for entries and exits , especially in scalping , day trading , or candle-formation-based strategies. Designed to be fully customizable, you can easily change its position, color, font, and size to match your trading layout. It adds clarity, control, and responsiveness to your trading routine. Key Features: Precise t
FREE
DMI Symbol Switcher
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI Symbol Switcher: Changement Dynamique des Symboles sur le Graphique 100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Symbol Switcher est un indicateur conçu pour améliorer l'efficacité du trading en permettant de changer dynamiquement les symboles du graphique via des boutons de navigation et des raccourcis clavier. Il facilite la gestion des symboles sur votre plateforme de trading, rendant ainsi le processus de navigation entre différents symboles beaucoup plus fluide. Paramètres pr
FREE
Digital Clock Custom MT4
Joshua Barnard
5 (1)
Utilitaires
Shows you the time of the server you're on as well as the current time of the time zone you're in. 12-hour clock format (12:00:00 am to 11:59:59 pm) Charts from 1-5 mins are in hour:min:sec format Charts from 15 mins to 1 month are in hour:min format" You can also change the color of the clock to any color MT4 offers. If there is anything you would like me to add ask. As long as it isn't extensive, I might add it.
FREE
Volume By Color RSJ MT4
JETINVEST
5 (1)
Indicateurs
This simple indicator paints with a darker color on the volume bar when the quantity traded is above the average of select number of periods of the volume itself, highlighting the moments when there was a large volume of deals above the average. It is also possible to use a configuration of four colors where the color tone shows a candle volume strength. The indicator defaults to the simple average of 20 periods, but it is possible to change to other types of averages and periods. If you like t
FREE
Multicurrency Scalper
Corentin Petitgirard
5 (1)
Experts
Hello everyone, Today I want to share with you a sclaping strategy who can works on many currency pair timeframe M1 . Multicurrency Scalper is not a spread sensitive scalper . Multicurrency Scalper is an expert with a backtest around 67% of winrate . Multicurrency Scalper is very easy to use . Multicurrency Scalper do not use any dangerous strategy . Multicurrency Scalper can work on XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDCAD, EURCHF and many others. This expert is free because results are variab
FREE
Month Profit
Nikita Chernyshov
Utilitaires
Convenient and easy to use mini-panel, which displays the profitability from January to the current month . This will help to quickly evaluate the results of transactions without resorting to monitoring the account. Data is updated automatically Each panel element can be configured with its own color and transparency . There are English and Russian languages. The panel can be run in the strategy tester and see how it is built. Monthly profitability is calculated using the fo
FREE
Track Daily Gains RJS
Robert Jasinski-sherer
Utilitaires
This Program will not execute any trades! Works on any chart and any time frame! This is the MT4 version. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/125600?source=Site+Market+My+Products+Page This Program will produce a comment box at the top left of the chart and show you your equity % difference throughout the day. Updating constantly in real time. The daily resets back to zero on open of a new market open day. Using new current equity at start of day as reference for future calc
FREE
Fix profit for all pairs mt4
Oleksii Alipa
Utilitaires
The script closes all positions for which the profit is more than 5 pips. Checks all open positions for all pairs (you can run it on any chart). The terminal must have the "Algo trading" mode enabled. It is effective if there are many open positions that need to be closed quickly. The script does not replace a trailing stop or an advisor. The script checks all open deals and closes those that meet the condition (profit is more than 5 pips) once at the time of launch. For the subsequent closi
FREE
Top Clock MT4
Blasius Kiss
5 (1)
Utilitaires
Displays a digital clock in the chart in realtime. Benefits: Current time always in sight for market open/close, economic data, etc. Displays accurate time (server/broker time) Clearly visible (set color, size, font, position) Always runs/refreshes even without new price tick Hint: To display the most accurate time, use the server (broker) clock setting combined with the time (hour) offset for your time zone.
FREE
Account Info Free for MT4
Denis Zyatkevich
Utilitaires
Overview The script displays information about the trade account: Account - account number and type (Real or Demo); Name - name of the account owner; Company - name of a company that provide the access to trading; Server - trade server name; Connection State - connection state; Trade Allowed - shows whether trading is allowed on the account at the moment; Balance - account balance; Equity - account equity; Credit - amount of credit; Profit - profit size; Free Margin - free margin on the account;
FREE
Spread Data
Harry Gunadi Permana
4.5 (2)
Utilitaires
Spread Data tool will display current spread and average spread. It will record spread for every hour (from 0 to 23) and can give better data about your broker spread. Run it for 2 days or more to get better spread data . Every spread smaller than MinSpread will be recorded as MinSpread Every spread larger than MaxSpread will be recorded as MaxSpread It help to decide what spread to be used when do backtest, EA spread settings, EA that trade in specific time interval, especially for scalping EA
FREE
Indicator Values Panel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
Indicator Values Panel – Your Ultimate Indicator Monitoring Solution! Are you tired of constantly switching between indicators to check values? Want a simple, elegant, and real-time solution that puts all key indicator readings in one place? Indicator Values Panel is the ultimate utility for traders who want a clear and concise display of important indicator values – directly on their chart! What is Indicator Values Panel? Indicator Values Panel is a sleek, easy-to-use utility that provides rea
BackTester FX
Mikhail Nazarenko
Utilitaires
BackTester FX — симулятор  ручной торговли MetaTrader 4 . Позволяет моделировать рыночные условия на исторических данных в тестере стратегий, вручную открывать и закрывать сделки, анализировать торговые стратегии без рисков потерять. Ключевые возможности Эмуляция ручной торговли в визуальном тестере стратегий Совместимость с любыми инструментами и таймфреймами Быстрое управление ордерами (открытие/закрытие) Настройки объема сделки, Stop Loss, Take Profit Работает как в тестере стратегий так и на
FREE
Spread Cost Info MT4 Version
Yupeng Xiao
4 (1)
Utilitaires
The trade cost caused by spreads is an important indicator when formulating trade profit-loss ratios. Spread costs info is particularly important for short-term traders, especially scalping traders. This tool can output the spread cost of all Forex currencies (including XAU and XAG) in the platform in different account types (USD account, EUR account, etc.). Calculation and code See articles: THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part1 THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part2 THE TRADE COST OF FOREX C
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicateurs
L'indicateur de temps des sessions de trading : L'indicateur de temps des sessions de trading est un puissant outil d'analyse technique conçu pour améliorer votre compréhension des différentes sessions de trading sur le marché des changes. Cet indicateur intégré de manière transparente fournit des informations cruciales sur les heures d'ouverture et de clôture des principales sessions, notamment Tokyo, Londres et New York. Avec l'ajustement automatique du fuseau horaire, il s'adresse aux trade
FREE
Copy MT4 copier Demo
Andriy Motuzka
1 (1)
Utilitaires
Demo version of the paid product - Copy MT4 copier , limited to lot size of 0.01 Universal copier of deals from MetaTrader 4 to MetaTrader 4 ( MT5<->MT5 version is available ; with both versions, you can copy MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Spread filter. Select the best price (start copying positions with a profit or loss). Configure the lot size, fixed or ratio-based (provider signals can be copied with an inc
FREE
Get news
Aleksander Gladkov
Utilitaires
Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL4\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; one is enough to support indicators on a
FREE
Show Clock of session Time and CandelTime
Madzhid Forgani
Indicateurs
FREE TopClock  Indicator: This indicator is   an Analog Clock That Shows: Local Time Of Pc or Time Of Broker Server or sessions(Sydney -Tokyo London -NewYork)Time or custom Time( with GMT -Base) this can  shows Candle Time Remainer with Spread live. You can run this indicator several times for different times and move it to different places on the chart. If you would like, this indicator can be customized for brokers and their  IB based on customer needs.  For more information contact us if you
FREE
MTF Moving Average Panel
Mohamed Amine Talbi
4.71 (7)
Indicateurs
The "MTF Moving Average Panel" indicator is more of a helping tool than an indicator, it serves to help know the trend direction for the current currency pair of all timeframes in one place. It is best used with other indicators and signals, to help filter the signals according the trend based on multiple timeframes. Indicator inputs : - Moving Average period : Default is set to 34. - Moving Average method : The method of calculation of the Moving Average. Default is set to Exponential. - Movin
FREE
CSV2Chart
Pavel Zamoshnikov
5 (3)
Utilitaires
The script visually displays deals from CSV format reports on MT4 terminal charts. It automatically recognizes popular formats: MQL5.com Trading Signals for MT4 / MT5 platforms MyFXBook service Copy the report file to the <Data Folder>\MQL4\Files folder and run the script on any chart. The script analyzes the CSV file, automatically creates new charts for all instruments that are found in the report, and draws the deals of each instrument on a separate chart. The script additionally calculates a
FREE
Telegram to MT4 Copier by RedFox
Rui Manh Tien
4.4 (40)
Utilitaires
#1  Copy Signals from  Signals Copier Telegram to MT4   & Never miss a trade again Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from Telegram signal copi
FREE
Swap Detector
Dustin Ricardo Pierenz
Utilitaires
The Swap Detector is an essential MQL4 utility that displays the swap costs of any instrument when applied to a chart. It helps traders make informed decisions by visually indicating the swap value in customizable colors— green for positive (good) and red for negative (bad) by default. This tool ensures transparency in overnight holding costs, enabling better trade planning and risk management
FREE
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Experts
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
Arlene Sessions Backgrounds 2
Joaquin Nicolas Metayer
Indicateurs
Arlene Sessions Background is an indicator that draws colored vertical background on the chart depending on your session. You can see the version 1 here: https://www.mql5.com/en/market/product/68822 You can see more of my publications here: https://www.mql5.com/en/users/joaquinmetayer/seller If you only want to paint a session on your chart, you must set the color "none" to deactivate it.
FREE
Left4Trade MT4 Script
Oleksandr Tsedryk
Utilitaires
Left4Trade MT4 Script  A script allows displaying the closure of a trade on the current chart. It helps to see where the trade was opened and closed and how it affects the overall trading result. When using this script, arrows indicating the opening and closing of trades are displayed on the chart. They can be configured with different colors according to your preferences. One of the main advantages of using this script is the ability to quickly analyze trading operations, which allows you to
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicateurs
Le Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4 est un complément gratuit et un atout majeur pour votre Matrix Arrow Indicator MT4 . Il montre le signal Matrix Arrow Indicator MT4 actuel pour 5 périodes personnalisées par l'utilisateur et pour 16 symboles/instruments modifiables au total. L'utilisateur a la possibilité d'activer/désactiver l'un des 10 indicateurs standard dont se compose l' Indicateur de Flèche Matricielle MT4 . Tous les 10 attributs d'indicateurs standard sont également ré
FREE
Big Ching UH dividend payout EA Mt4
Chi Hang Liu
Utilitaires
Delving deep into the sphere of finance and trading strategies, I decided to conduct a series of experiments, exploring approaches based on reinforcement learning as well as those operating without it. Applying these methods, I managed to formulate a nuanced conclusion, pivotal for understanding the significance of unique strategies in contemporary trading.  
FREE
Power of Three
Suvashish Halder
4.67 (3)
Indicateurs
The "Power of Three" (PO3) is a concept developed by the Inner Circle Trader (ICT) to illustrate a three-stage approach used by smart money in the markets: Accumulation, Manipulation, and Distribution . ICT traders view this as a foundational pattern that can explain the formation of any candle on a price chart. In simple terms, this concept is effective for any time frame, as long as there's a defined start, highest point, lowest point, and end. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124
FREE
Session Spreads
Brian Lillard
Utilitaires
The ' Session Spreads ' indicator was created to show spreads, their instances and averages, over the seven main sessions. This shows the most average & useful spreads occurring the most on the seven main sessions on chart, and via/CSV files. Key Features 7 Sessions automatically adjusted to the broker GMT & DST for logging spreads. Spreads logged per session with overlays equally processed on all applicable. Instances of spreads logged per spread amount that shows the most average. Average spr
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitaires
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitaires
Le SAFETYLOCK est un outil indispensable pour les traders cherchant à se protéger contre les retournements de marché soudains. Il agit en plaçant automatiquement un ordre opposé pour chaque position déjà ouverte, assurant ainsi une couverture efficace en cas de mouvements imprévus. Lorsque vous ouvrez une position, que ce soit manuellement ou via un Expert Advisor (EA), SAFETYLOCK crée instantanément un ordre en attente opposé. Si la position devient déficitaire, cet ordre est activé, formant a
RS Trade Copier
Boris Sedov
Utilitaires
Solution professionnelle pour la copie de transactions entre terminaux. RS Trade Copier est un système fiable et flexible conçu pour copier les opérations de trading entre plusieurs terminaux MetaTrader 4. Cette solution convient aux traders expérimentés, aux services de signaux ainsi qu'aux investisseurs privés. Elle permet la transmission des signaux d'une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs clients, garantissant une précision élevée et un délai minimal. Le programme supporte une configu
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilitaires
Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Plus de l'auteur
Radar Mechas
Carlos Augusto Cedeno Rocha
5 (1)
Indicateurs
Indicateur qui sert à regarder la taille de la mèche qui sort des bougies en fonction de la taille qui génère une alerte pour effectuer des saisies manuelles. Profitez-en au maximum qu'une stratégie pose des vacances de la taille de la mèche de la bougie précédente ou de la même bougie actuelle. entrer pour acheter et vendre. C'est un indicateur nécessaire à toute analyse effectuée pour une nouvelle entrée. Ce sera votre outil préféré.
FREE
Radar Cuerpo Vela
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Indicateurs
Indicador que sirve mirar el tamaño de velas segun el tamaño te genere alerta para hacer entradas manuales. Aprovechenlo al maximo que una plantea estrategia a vaces del tamñao de la vela anterior o de la misma vela actual. para entran a comprar y vender. Es un indicador que es necesario para cualquier analisis que se tome para una entrada nueva. Sera su herramienta preferida.
FREE
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Experts
https://www.mql5.com/es/signals/1654340 Avec cet outil, il vous aidera à exécuter automatiquement les SL gagnants Formez une stratégie Fibonacci Radar Fibo 123 avec des entrées de loterie minimales comme support et résistance Soyez agressif sur tout ce qui se trouve dans ce support et cette résistance. Il applique la fermeture automatique et se verrouille automatiquement. Où vous recherchez des gains minimum et maximum par mois. Actif le mois suivant.  
Fibonacci colores
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Indicateurs
Fibonacci por color en niveles para aplicar estrategia profesional inicialmente se coloca en el punto mas alto del dia y mas bajo con esto es para ubicar operaciones a una distancia exacta con lo cual se busca generar ganancias residuales internas en el mismo dia con esto las lineas fusias es para colocar las entrdas sell y las lineas verdes amarillas van los buy
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis