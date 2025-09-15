Radar Profesional Estrategia escalera inversa
- Utilitaires
- Carlos Augusto Cedeno Rocha
- Version: 100.0
importante el archivo debe llamarse tal cual sino no funciona Radar_123_Trader_Profesional_100.ex4
Estrategia escalera inversa al 100% sirve para el probador de estrategias y combina bien los escalones necesarios para crear ganancias minimas y maximas.
Se debe configurar el tamaño de los escalones dependiendo al simbolo que se necesita generar ganancias diarias. Configurar e cierre de operaciones en una ganancia minima con punto exacto de trailing stop.
como se configura cuenta real
en el siguiente enlace encontrara el archivo de excel para configurar segun lotaje, ganancia maxima, ganancia minima, dolares minimo de cierre por operacion