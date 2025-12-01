Spécifications
Spécifiez vos exigences de spécification ici point par point. Essayez de décrire vos besoins de manière brève et claire, afin que votre développeur potentiel soit en mesure d'évaluer correctement sa complexité et son coût, ainsi que le temps d'exécution requis.
Une mauvaise description ou une description trop générique aura pour conséquence un manque d’intérêt pour votre commande, ou que vous passerez beaucoup de temps à négocier les détails avec chaque candidat.
Rappelez-vous : Il vaut mieux consacrer trente minutes à la préparation d'un bon texte que de perdre des heures et des jours à résoudre des malentendus après la conclusion de l'accord ou lors de l'acceptation des résultats de l'exécution de la commande.
