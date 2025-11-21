







---





🎵 Titre : J'imagine





(Couplet 1)

































(Pré-refrain)

















(Refrain – chanté/mélodique)

























(Couplet 2)

































(Refrain – chanté/mélodique)

























(Outro – parlé/mélodique)













Robot trader qui permet de gagner en temps en stratégie et en gain grâce à ce robot





Bienvenue dans le presse-papiers Gboard. Le texte que vous copiez est enregistré ici.