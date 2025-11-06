FreelanceSections

Robot avec deux brokers MT5 + API web socckets multi canaux

MQL5 Experts Forex C++ Python

Spécifications

Bonjour,

Je recherche un développeur très compétent en MT5, ainsi qu'en API multi-canaux, pour faire la connexion entre MT5 et Python.

Merci de me joindre directement par email: cnc35170@gmail.com

Antony

schéma fonctionnel

Répondu

1
Développeur 1
Évaluation
(288)
Projets
464
39%
Arbitrage
95
43% / 19%
En retard
75
16%
Occupé
Publié : 2 codes

Informations sur le projet

Budget
100 - 300 USD
TVA (20%): 20 - 60 USD
Total: 120 - 360 USD
Pour le développeur
90 - 270 USD
Délais
de 1 à 2 jour(s)

Client

Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0