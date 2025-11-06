Spécifications
Bonjour,
Je recherche un développeur très compétent en MT5, ainsi qu'en API multi-canaux, pour faire la connexion entre MT5 et Python.
Merci de me joindre directement par email: cnc35170@gmail.com
Antony
Répondu
1
Évaluation
Projets
464
39%
Arbitrage
95
43% / 19%
En retard
75
16%
Occupé
Publié : 2 codes
Informations sur le projet
Budget
100 - 300 USD
TVA (20%): 20 - 60 USD
Total: 120 - 360 USD
Pour le développeur90 - 270 USD
Délais
de 1 à 2 jour(s)
Client
Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0