Bonjour,





Je recherche un développeur expérimenté en MQL5 (MetaTrader 5) pour créer un Expert Advisor (robot de trading) Scalping spécialisé pour les indices synthétiques en M1 Tendance multi–timeframes + Order Block + RSI , avec un money management strict et des conditions de sortie précises.





Le bot doit détecter automatiquement des setups institutionnels basés sur : Tendance multi–timeframes (MA exponentielle 5, close price)

Order Blocks M30

Divergences RSI M1

Retest + dernier spike dans l’OB

Double système d’alertes



---





🔧 Fonctionnalités du robot :





Exécution manuelle ou semi-automatique (option d’entrée manuelle)





Lot initial fixe (modifiable dans les paramètres)





Stop Loss et Take Profit définis en point





Sortie automatique dès que le profit net est positif ou égal à un seuil défini





Journaux d’exécution détaillés (logs) pour chaque action





Paramètres modifiables : SL, TP, lots, seuil de sortie, capital à risque, etc..selon votre expérience.





Interface simple (inputs externes dans les paramètres)

trades manager.



AFFICHAGE SUR L’ÉCRAN Le bot doit afficher en live





---





📋 Livrables attendus :





Fichier .mq5 (code source complet)





Fichier .ex5 (exécutable pour test)





Explication du fonctionnement de chaque bloc





Test sur indices synthétique boom/crash (broker deriv) ou GainX/PainX (broker weltrade)





Support en cas de bugs ou erreurs de compilation





Optionnel : stratégie backtest intégrée ou recommandée

---





✅ Profil recherché :





Expérience démontrée en création d’EAs avec gestion de positions multiples





Maîtrise du money management





Déjà travaillé avec des indices synthétiques ou similaires (notamment sur deriv)





Capable de livrer un travail propre, clair, documenté





Capacité à communiquer et s’adapter









💰 Budget :





À discuter selon votre expertise et la clarté du plan.

Merci d’inclure :





des exemples de projets similaires





vos conditions de travail





vos délais estimés









PS : Une collaboration à long terme est possible si le travail est satisfaisant.

Merci d'avance

contacter moi directement via massioud10@gmail.com