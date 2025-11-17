MQL5 Experts
Spécifications
Bonjour,
Je recherche un développeur expérimenté en MQL5 (MetaTrader 5) pour créer un Expert Advisor (robot de trading) Scalping spécialisé pour les indices synthétiques en M1 Tendance multi–timeframes + Order Block + RSI, avec un money management strict et des conditions de sortie précises.
Le bot doit détecter automatiquement des setups institutionnels basés sur :
-
Tendance multi–timeframes (MA exponentielle 5, close price)
-
Order Blocks M30
-
Divergences RSI M1
-
Retest + dernier spike dans l’OB
-
Double système d’alertes
---
🔧 Fonctionnalités du robot :
Exécution manuelle ou semi-automatique (option d’entrée manuelle)
Lot initial fixe (modifiable dans les paramètres)
Stop Loss et Take Profit définis en point
Sortie automatique dès que le profit net est positif ou égal à un seuil défini
Journaux d’exécution détaillés (logs) pour chaque action
Paramètres modifiables : SL, TP, lots, seuil de sortie, capital à risque, etc..selon votre expérience.
Interface simple (inputs externes dans les paramètres)
trades manager.
AFFICHAGE SUR L’ÉCRAN
Le bot doit afficher en live
---
📋 Livrables attendus :
Fichier .mq5 (code source complet)
Fichier .ex5 (exécutable pour test)
Explication du fonctionnement de chaque bloc
Test sur indices synthétique boom/crash (broker deriv) ou GainX/PainX (broker weltrade)
Support en cas de bugs ou erreurs de compilation
Optionnel : stratégie backtest intégrée ou recommandée
---
✅ Profil recherché :
Expérience démontrée en création d’EAs avec gestion de positions multiples
Maîtrise du money management
Déjà travaillé avec des indices synthétiques ou similaires (notamment sur deriv)
Capable de livrer un travail propre, clair, documenté
Capacité à communiquer et s’adapter
💰 Budget :
À discuter selon votre expertise et la clarté du plan.
Merci d’inclure :
des exemples de projets similaires
vos conditions de travail
vos délais estimés
PS : Une collaboration à long terme est possible si le travail est satisfaisant.
Merci d'avance
