Stratégie simple basée sur le SuperTrend - Adaptation de la stratégie qui fonctionne sur TradingView MQL5 Experts Trading robot/indicator debugging

Spécifications

J'ai actuellement une stratégie qui fonctionne sur TradingView que je voudrais utiliser sur la plateforme MT5. La stratégie est très simple :

- entrée en position à la cassure en clôture du Supertrend

- sortie de position dans les cas suivants :

- SL touché (SL fixe définit au moment de l'entrée en position)

- TP touché (TP fixe définit au moment de l'entrée en position)

- Supertrend cassé en clôture



Si un ordre est en cours et que le Supertrend est cassé par la suite, la position est clôturé comme indiqué plus haut, mais une nouvelle position est ouverte.

Il ne peux avoir plus d'une position à la fois.



Réglages de la stratégie (modifiable dans les paramètres de la stratégie) :

- Time frame utilisée

- Réglage de l'indicateur Supertrend (exemple 3/10)

- Stop Loss (en points)

- Take Profit (en points)

- Montant du capital (pour le calcul de la taille de position)

- Risque en % du capital



Filtres à utiliser (modifiable dans les paramètres de la stratégie) :

- Sens du trade (achat, vente, achat et vente)

- Filtre journalier de trading activable (exemple Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi)

- Filtre horaire de trading activable (exemple 07h00 à 16h00) - il s'agit de l'horaire autorisé pour ouvrir un trade

- Filtre horaire de sortie automatique activable (exemple 21h45) - il peut s'agir de l'heure de sortie ou de la clôture de la bougie



Je fournirais le script PINE version 5 de TradingView. Le script pourra être transformé en script MT5 et amélioré si c'est possible (optimisation).





























