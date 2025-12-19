Je cherche un développeur MQL5 pour créer un indicateur MT5 capable de :





1. Scanner plusieurs paires de devises en temps réel dans diffèrent timeframe

2. Détecter les patterns de bougies Engulfing (haussières et baissières)

3. Afficher une alerte (popup + sonore + email) à chaque détection



L’indicateur doit être rapide, léger et fiable.



