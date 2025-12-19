FreelanceSections

Engulfing Scanner

MQL5 Indicateurs Experts

Spécifications

Je cherche un développeur MQL5 pour créer un indicateur MT5 capable de :

1. Scanner plusieurs paires de devises en temps réel dans diffèrent timeframe
2. Détecter les patterns de bougies Engulfing (haussières et baissières) 
3. Afficher une alerte (popup + sonore + email) à chaque détection


L’indicateur doit être rapide, léger et fiable.


Répondu

1
Développeur 1
Évaluation
(539)
Projets
618
33%
Arbitrage
35
37% / 49%
En retard
10
2%
Occupé
2
Développeur 2
Évaluation
Projets
0
0%
Arbitrage
0
En retard
0
Gratuit
3
Développeur 3
Évaluation
(162)
Projets
218
30%
Arbitrage
4
50% / 25%
En retard
5
2%
Gratuit
Publié : 1 code

Informations sur le projet

Budget
30+ USD
Délais
à 1 jour(s)

Client

(2)
Commandes passées7
Nombre d'arbitrages0