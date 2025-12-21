MQL5 Experts
Je recherche un développeur MQL5 pour travailler avec lui sur l'automatisation d'une stratégie qui n'a plus rien à prouver à la main, difficilement automatisable, mais pas impossible. Les apprentis codeur via IA, désolé, mais j'ai besoin de plus solide (je sais de quoi je parle, j'en suis un ^^). L'IA ne peut pas coder aussi gros sans omettre des point essentiel. J'ai rédigé l'ensemble de la stratégie pour plus de précision (70 pages). Comme dit précédemment, cette stratégie que j'utilise tous les jours à la main fonctionne, donc si l'EA ne suit pas globalement les mêmes performances, c'est que le script ne suit pas fidèlement la stratégie. Cette dernière est facile à automatiser, car on peut globalement et très grossièrement la résumer avec des if et des else, mais difficile parce que ça demande également de recorder certains outils trading view non-natif à mt5. Cette stratégie est uniquement basée sur le Price action, aucun indicateur. Contactez-moi si le projet vous intéresse. Vous ne seriez pas qu'une simple commande, mais partie intégrante d'un projet à fort potentiel (tout le déploiement est déjà prêt, codage, hébergement, plateforme MLM, ...).
Budget
Budget
30 - 200 USD
TVA (20%): 6 - 40 USD
Total: 36 - 240 USD
Pour le développeur27 - 180 USD
Client
Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0