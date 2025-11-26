Spécifications
Un développeur m'a fait un EA sur la base de l'opr, il a ajouté un calcul de lot qui marche en backtest mais pas en réel, en reel les lots sont /100 est-ce que quelqu'un peut m'aider merci. Ajout supplémentaire je veux que mon SL se déplace une fois la bougie terminée si elle a pris l'ordre
