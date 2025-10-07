Spécifications
je cherche un robot qui va assurer mon Trade en scalpant sur 15mn ou 30mn qui peut gérer mon capital et gérer les risques avec automatisations des take profil et stop loss bien définie analysez le marche en temps réel
Informations sur le projet
Budget
50 - 120 USD
Délais
de 1 à 10 jour(s)
Client
Commandes passées1
Nombre d'arbitrages0