Spécifications
Objectif
— Développer un indicateur MQL5 pour MetaTrader 5 affichant des signaux Achat/Vente
basés sur le croisement EMA(50)/EMA(200) avec filtre RSI(14). AUCUN ordre exécuté.
Signaux (on-bar, pas de repaint)
— Achat quand EMA(50) croise AU-DESSUS de EMA(200).
— Vente quand EMA(50) croise AU-DESSOUS de EMA(200).
— Filtre RSI(14): valider Achat si RSI > 55, Vente si RSI < 45 (filtres activables).
— Les signaux sont confirmés à la CLÔTURE de la bougie (on new bar).
Sorties visuelles & buffers
— Flèches vertes/rouges sur le graphique + ligne verticale optionnelle.
— Label/panneau discret: dernier signal, timestamp, valeurs EMA/RSI.
— 2 buffers logiques pour iCustom(): BuySignalBuffer, SellSignalBuffer (1 à la
bougie du signal, 0 sinon), plus 2 buffers de dessin pour les flèches (option).
— Le nom des buffers et leur index seront documentés.
Alertes (option activable)
— Pop-up MT5, son, notification push et e-mail (si config MT5). Anti-spam: 1 alerte
max par symbole et par barre.
Paramètres externes (min)
— EMAPeriodFast=50, EMAPeriodSlow=200, RSIPeriod=14, RSIHigh=55, RSILow=45,
UseRSIFilter=true, AlertsOn=true, AlertsPush/Email/Sound, ShowArrows=true,
OnlyOnBarClose=true.
Exigences techniques
— Compatible MT5 build récent. Pas de DLL. Code commenté (.mq5 OBLIGATOIRE).
— Pas de repaint: aucun repositionnement des flèches après clôture.
— Journal clair (Print) indiquant détection de croisement/filtre.
Livrables & Acceptation
— Fichiers: .ex5 + .mq5, petite doc (MD/PDF) listant paramètres + index buffers.
— Démo vidéo courte montrant 2–3 signaux en temps réel ou backtest visuel.
— Acceptation = conformité des règles, buffers iCustom accessibles, pas d’erreurs journal.
Merci de confirmer : 1) pas de DLL, 2) signaux confirmés à la clôture, 3) noms/index
buffers fournis pour iCustom(), 4) .mq5 livré et 30 jours de bug-fix.
