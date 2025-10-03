Objectif

— Développer un indicateur MQL5 pour MetaTrader 5 affichant des signaux Achat/Vente

basés sur le croisement EMA(50)/EMA(200) avec filtre RSI(14). AUCUN ordre exécuté.





Signaux (on-bar, pas de repaint)

— Achat quand EMA(50) croise AU-DESSUS de EMA(200).

— Vente quand EMA(50) croise AU-DESSOUS de EMA(200).

— Filtre RSI(14): valider Achat si RSI > 55, Vente si RSI < 45 (filtres activables).

— Les signaux sont confirmés à la CLÔTURE de la bougie (on new bar).





Sorties visuelles & buffers

— Flèches vertes/rouges sur le graphique + ligne verticale optionnelle.

— Label/panneau discret: dernier signal, timestamp, valeurs EMA/RSI.

— 2 buffers logiques pour iCustom(): BuySignalBuffer, SellSignalBuffer (1 à la

bougie du signal, 0 sinon), plus 2 buffers de dessin pour les flèches (option).

— Le nom des buffers et leur index seront documentés.





Alertes (option activable)

— Pop-up MT5, son, notification push et e-mail (si config MT5). Anti-spam: 1 alerte

max par symbole et par barre.





Paramètres externes (min)

— EMAPeriodFast=50, EMAPeriodSlow=200, RSIPeriod=14, RSIHigh=55, RSILow=45,

UseRSIFilter=true, AlertsOn=true, AlertsPush/Email/Sound, ShowArrows=true,

OnlyOnBarClose=true.





Exigences techniques

— Compatible MT5 build récent. Pas de DLL. Code commenté (.mq5 OBLIGATOIRE).

— Pas de repaint: aucun repositionnement des flèches après clôture.

— Journal clair (Print) indiquant détection de croisement/filtre.





Livrables & Acceptation

— Fichiers: .ex5 + .mq5, petite doc (MD/PDF) listant paramètres + index buffers.

— Démo vidéo courte montrant 2–3 signaux en temps réel ou backtest visuel.