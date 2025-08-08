Spécifications
J' ai essayé plusieurs robot et je n'ai toujours pas trouver celui que je voudrais alors mes chers développeurs je viens vers pour trouver ce que je recherche.
Un robot qui fonctionne dans la période M5 sur les INDICES, L'OR ET LES 6 PAIRES MAJEURS (PAS DE GRILLE NI MARTINGAL) SL, TP Avec une stratégie de contre position en cas de changement de direction afin de minimiser les pertes et récupération de profit immédiat ou fermeture de la position en cas pertes dépassant 10 a15% de l'investisment
Répondu
1
Évaluation
Projets
1442
72%
Arbitrage
117
29% / 47%
En retard
356
25%
Travail
Publié : 3 articles
2
Évaluation
Projets
2857
63%
Arbitrage
119
45% / 24%
En retard
428
15%
Gratuit
3
Évaluation
Projets
665
34%
Arbitrage
32
72% / 9%
En retard
21
3%
Travail
4
Évaluation
Projets
0
0%
Arbitrage
0
En retard
0
Gratuit
5
Évaluation
Projets
462
39%
Arbitrage
96
43% / 19%
En retard
73
16%
Occupé
Publié : 2 codes
6
Évaluation
Projets
0
0%
Arbitrage
0
En retard
0
Gratuit
Commandes similaires
Informations sur le projet
Budget
300 - 500 USD
TVA (20%): 60 - 100 USD
Total: 360 - 600 USD
Pour le développeur270 - 450 USD
Délais
à 20 jour(s)
Client
Commandes passées2
Nombre d'arbitrages0