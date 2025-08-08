FreelanceSections

SCALP DE TRESOR

Spécifications

J' ai essayé plusieurs robot et je n'ai toujours pas trouver celui que je voudrais alors mes chers développeurs je viens  vers pour trouver ce que je recherche.

Un robot qui fonctionne dans la période M5 sur les INDICES, L'OR ET LES 6 PAIRES MAJEURS (PAS DE GRILLE NI MARTINGAL) SL, TP Avec une stratégie de contre position en cas de changement de direction afin de minimiser les pertes et récupération de profit immédiat ou fermeture de la position en cas pertes dépassant 10 a15% de l'investisment

Répondu

1
Développeur 1
Évaluation
(844)
Projets
1442
72%
Arbitrage
117
29% / 47%
En retard
356
25%
Travail
Publié : 3 articles
2
Développeur 2
Évaluation
(2266)
Projets
2857
63%
Arbitrage
119
45% / 24%
En retard
428
15%
Gratuit
3
Développeur 3
Évaluation
(421)
Projets
665
34%
Arbitrage
32
72% / 9%
En retard
21
3%
Travail
4
Développeur 4
Évaluation
Projets
0
0%
Arbitrage
0
En retard
0
Gratuit
5
Développeur 5
Évaluation
(287)
Projets
462
39%
Arbitrage
96
43% / 19%
En retard
73
16%
Occupé
Publié : 2 codes
6
Développeur 6
Évaluation
Projets
0
0%
Arbitrage
0
En retard
0
Gratuit
Informations sur le projet

Budget
300 - 500 USD
TVA (20%): 60 - 100 USD
Total: 360 - 600 USD
Pour le développeur
270 - 450 USD
Délais
à 20 jour(s)

Client

Commandes passées2
Nombre d'arbitrages0