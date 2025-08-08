J' ai essayé plusieurs robot et je n'ai toujours pas trouver celui que je voudrais alors mes chers développeurs je viens vers pour trouver ce que je recherche.

Un robot qui fonctionne dans la période M5 sur les INDICES, L'OR ET LES 6 PAIRES MAJEURS (PAS DE GRILLE NI MARTINGAL) SL, TP Avec une stratégie de contre position en cas de changement de direction afin de minimiser les pertes et récupération de profit immédiat ou fermeture de la position en cas pertes dépassant 10 a15% de l'investisment