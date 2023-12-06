Erreurs, bugs, questions - page 848
Il devrait s'exprimer en russe - ce serait plus facile à comprendre !
C'est le problème qui a été détecté :
Cela se produit lors de la compilation de l'EA. Et dans un terminal tout est OK, mais sur l'autre terminal ce problème est présent. Cependant, si vous ouvrez ce fichier séparément, il ne compilera pas sur le premier terminal.
Quelle est la raison ?
La raison en est que vous n'avez pas mis à jour la bibliothèque standard avec la mise à jour régulière. Par conséquent, sur un ordinateur avec la mise à jour régulière tout fonctionne et sur l'autre - pas.
Avez-vous transféré manuellement les fichiers Exe sans le répertoire /MQL5 ?
Il s'agit de deux terminaux sur un seul ordinateur. À toutes les suggestions de mise à jour faites par le terminal, je réponds "oui".
J'ai transféré mon fichier sur une clé USB depuis un autre ordinateur au format .mql5, je l'ai ouvert et compilé avec différents éditeurs pour deux terminaux.
En général, si je comprends bien, je dois mettre à jour MT.