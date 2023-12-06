Erreurs, bugs, questions - page 848

Nouveau commentaire
 
Aha !!! Tout d'abord, vous devez mettre return false avant la parenthèse fermante ;
 
Merci ! !! Je vais le mettre entre parenthèses maintenant.
 
Et c'était juste le support inférieur où il jurait. Il aurait dû s'exprimer en russe - cela aurait été plus facile à comprendre !
 
Dimka-novitsek:
Il devrait s'exprimer en russe - ce serait plus facile à comprendre !
Vous devriez contacter le ServiceDesk avec une telle suggestion :)
 
Merci ! !! C'est tout pour le moment. Je veux dire, il y a encore une tonne de bugs, je vais le faire moi-même pour le moment.
 

C'est le problème qui a été détecté :

Cela se produit lors de la compilation de l'EA. Et dans un terminal tout est OK, mais sur l'autre terminal ce problème est présent. Cependant, si vous ouvrez ce fichier séparément, il ne compilera pas sur le premier terminal.

Quelle est la raison ?

 
Heroix:

Quelle est la raison ?

Violation de la constance, c'est écrit en clair. Je ne crois pas qu'il compile dans le second.
 
Heroix:

C'est le problème qui a été mis en lumière :

Cela se produit lors de la compilation de l'EA. Et dans un terminal tout est OK, mais sur l'autre terminal ce problème est présent. Cependant, si vous ouvrez ce fichier séparément, il ne compilera pas sur le premier terminal.

Quelle est la raison ?

La raison en est que vous n'avez pas mis à jour la bibliothèque standard avec la mise à jour régulière. Par conséquent, sur un ordinateur avec la mise à jour régulière tout fonctionne et sur l'autre - pas.

Avez-vous transféré manuellement les fichiers Exe sans le répertoire /MQL5 ?

 
Oups. Il s'avère que c'est une bibliothèque standard... Gg ))
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
Renat:

La raison en est que vous n'avez pas mis à jour la bibliothèque standard avec la mise à jour régulière, donc tout fonctionne sur un ordinateur avec la mise à jour régulière, mais pas sur l'autre.

Fichiers Exe transférés manuellement sans le répertoire /MQL5 ?


Il s'agit de deux terminaux sur un seul ordinateur. À toutes les suggestions de mise à jour faites par le terminal, je réponds "oui".

J'ai transféré mon fichier sur une clé USB depuis un autre ordinateur au format .mql5, je l'ai ouvert et compilé avec différents éditeurs pour deux terminaux.

En général, si je comprends bien, je dois mettre à jour MT.

1...841842843844845846847848849850851852853854855...3184
Nouveau commentaire