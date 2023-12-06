Erreurs, bugs, questions - page 487
SL & TP Modification
Un ordre de transaction pour modifier les niveaux StopLoss et/ou TakeProfit. 5 champs sont requis :
Il faudrait probablement corriger : quatre champs sont obligatoires au lieu de cinq.
Est-ce un bug ou est-ce conçu pour que le testeur puisse ouvrir et fermer des positions à des prix hors OHLC ?
Ou qu'est-ce que je rate ?
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il peut y avoir une erreur lors du test d'un EA? build 489
alpari, seulement lorsque vous utilisez USDCHF USDJPY, il est indiqué ce qui suit :
J'ai une base avec des prix, et des devis de 1999 sur m1.
De même, il existe une possibilité d'une telle ouverture/fermeture dans le testeur également.
SD, ticket#200538
C'est écrit dans la documentation :
Программы MQL5
Pour qu'un programme mql5 fonctionne, il doit être compilé (bouton "Compile" ou touche F7). La compilation doit passer sans erreur (les avertissements sont autorisés et doivent être analysés). Pour cela, un fichier exécutable portant le même nom et l'extension EX5 doit être créédans le répertoire correspondant,terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicateurs ou terminal_dir\MQL5\scripts. C'est exactement ce fichier qui peut être exécuté.
Le problème est que le terminal ne peut pas voir l'EA compilé dans ce répertoire. Que faire ?
Au fait, après avoir cliqué sur "Compiler", il n'y a pas d'erreurs dans le MetaEditor et le champ indiqué par la flèche dans le testeur de la figure du bas clignote deux fois... mais l'EA n'apparaît pas pour la sélection.
Ajouté plus tard : cocher la case à côté de "exécuter en mode de compatibilité XP" dans les propriétés .exe du terminal et du testeur - il trouve tout.
Messieurs les développeurs - question pour vous !!!
lorsque l'option"décalage du graphique" est activée
taille réglable du retrait à partir du bord droit, après son réglage
dans le modèle mt5 - n'est PAS sauvegardé.
dans mt4 - il est sauvegardé.
Cela a-t-il été corrigé ?