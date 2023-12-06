Erreurs, bugs, questions - page 487

Nouveau commentaire
 

SL & TP Modification

Un ordre de transaction pour modifier les niveaux StopLoss et/ou TakeProfit. 5 champs sont requis :

  • action
  • symbol
  • sl
  • tp

Il faudrait probablement corriger : quatre champs sont obligatoires au lieu de cinq.

 
Yedelkin:

Il convient peut-être d'apporter une correction : quatre champs au lieu de cinq sont nécessaires.

Corrigé, merci.
 
programme étrange


Est-ce un bug ou est-ce conçu pour que le testeur puisse ouvrir et fermer des positions à des prix hors OHLC ?

Ou qu'est-ce que je rate ?

 
Lyuk:

Est-ce un bug ou est-ce conçu pour que le testeur puisse ouvrir et fermer des positions à des prix hors OHLC ?

Ou je ne comprends pas quelque chose ?

Spécifiez la propagation, le numéro de construction et le nom du serveur. Gardez à l'esprit que les bougies sont dessinées aux cours acheteurs et les achats (flèches bleues) aux cours vendeurs.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
L'écart est d'environ 10-15 pips (1.43905-1.43916), sur le graphique l'écart est plus grand d'un ordre de grandeur. Build 489, serveur Alpari-Demo.
 

Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il peut y avoir une erreur lors du test d'un EA? build 489

alpari, seulement lorsque vous utilisez USDCHF USDJPY, il est indiqué ce qui suit :

2011.08.16 19:35:45     Core 1  no prices for symbol USDJPY

J'ai une base avec des prix, et des devis de 1999 sur m1.

 
Lyuk:

Est-ce un bug ou est-ce conçu pour que le testeur puisse ouvrir et fermer des positions à des prix hors OHLC ?

Ou est-ce que je rate quelque chose ?



De même, il existe une possibilité d'une telle ouverture/fermeture dans le testeur également.
SD, ticket#200538

 

C'est écrit dans la documentation :

Программы MQL5

Pour qu'un programme mql5 fonctionne, il doit être compilé (bouton "Compile" ou touche F7). La compilation doit passer sans erreur (les avertissements sont autorisés et doivent être analysés). Pour cela, un fichier exécutable portant le même nom et l'extension EX5 doit être créédans le répertoire correspondant,terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicateurs ou terminal_dir\MQL5\scripts. C'est exactement ce fichier qui peut être exécuté.

Le problème est que le terminal ne peut pas voir l'EA compilé dans ce répertoire. Que faire ?

Au fait, après avoir cliqué sur "Compiler", il n'y a pas d'erreurs dans le MetaEditor et le champ indiqué par la flèche dans le testeur de la figure du bas clignote deux fois... mais l'EA n'apparaît pas pour la sélection.

Ajouté plus tard : cocher la case à côté de "exécuter en mode de compatibilité XP" dans les propriétés .exe du terminal et du testeur - il trouve tout.

Messieurs les développeurs - question pour vous !!!
 
Lisez la section "Lancement du terminal" dans l'aide du terminal. Si votre cas n'y est pas décrit, veuillez donner plus de détails - version du système d'exploitation, débit binaire, etc.
[Supprimé]  
tester_el_pro:


lorsque l'option"décalage du graphique" est activée

taille réglable du retrait à partir du bord droit, après son réglage

dans le modèle mt5 - n'est PAS sauvegardé.


dans mt4 - il est sauvegardé.



Cela a-t-il été corrigé ?

1...480481482483484485486487488489490491492493494...3184
Nouveau commentaire