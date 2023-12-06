Erreurs, bugs, questions - page 485
Le processus d'optimisation attend quelque chose sans atteindre la fin. Les agents sont libres.
On suppose que la distribution des emplois aux agents s'arrête après le décompte de l'exécution avec les valeurs d'arrêt des paramètres. Et la vitesse des agents varie considérablement.
Des photos des réglages sont jointes.
Aux développeurs
La description du nouveau build indique que le projet doit être recompilé. J'ai toujours deux bibliothèques dans l'ancienne version, mais mon conseiller expert les voit et les utilise normalement.
Alors, est-il obligatoire de recompiler l'ensemble du projet ou quoi ?
Que faire lorsqu'il y a plusieurs fenêtres d'indicateurs et que vous voulez passer rapidement de l'une à l'autre ?
La chose la plus logique serait d'ajouter des boutons d'ouverture cachés appropriés pour les fenêtres respectives.
Hélas, cette possibilité, me semble-t-il, est absente de la version actuelle.
Par conséquent, je dois :
1. Saisissez un indicateur vide spécial pour chaque fenêtre.
2. Pour initialiser les variables globales respectives dans le gestionnaire d'événement expert lors du changement d'état du bouton.
Dans le gestionnaire d'événements d'un indicateur vide, modifiez sa taille (IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, height)) en fonction des variables globales.
La taille de la fenêtre ne change pas toujours pendant ce type de traitement et il est difficile de comprendre de quoi elle dépend.
D'autres problèmes, dont j'ai parlé précédemment :
L'absence d'une possibilité simple d'attribuer une échelle unique pour plusieurs indicateurs dans une fenêtre ; par conséquent, lorsque plusieurs indicateurs avec des plages de valeurs différentes sont placés, leurs échelles se croisent et donnent lieu à un abracadabra, afin d'éviter cela, nous devons calculer la plage pour chaque indicateur et déterminer la plage totale de la fenêtre par le biais des variables globales.
2. l'absence d'accès direct du programme des indicateurs personnalisés aux tableaux de l'Expert Advisor, et, par conséquent, la complication du modèle de mise en œuvre des testeurs personnalisés et des systèmes de trading adaptatifs, dans lesquels certains indicateurs sont des extensions d'interface de l'Expert Advisor (par exemple, les indicateurs de la dynamique de la rentabilité et d'autres indicateurs résultants sur l'historique des tests directement sous les graphiques de prix).
Conclusion : à l'heure actuelle, les fonctionnalités d'interface de MQL5 sont, je pense, son talon d'Achille, mais j'admets que ce n'est pas si évident pour la majorité des développeurs, qui accordent le plus d'attention aux algorithmes.
Bonjour ! Bonne chance pour la chasse sur le marché, tout le monde ! Pouvez-vous me dire (je ne sais pas où demander) s'il existe un script qui afficherait l'heure actuelle dans la fenêtre de travail ?
L'archive contient des préréglages, mettez-les dans ...\MQL5\Presets\.
Dézippez Sources.zip dans .../MQL5\.
Il y a un bug lors de l'ouverture d'un fichier. Il semble que le méta-éditeur réécrive tout le code en une seule ligne (la même chose sur différents ordinateurs). Dans le bloc-notes, tout s'ouvre comme il se doit. Voici une capture d'écran :
Que faire avec et où est le bug ?
Essayez de supprimer le point dans le nom du fichier ou de le remplacer par un autre caractère.
il semble que ME traite le fichier comme ayant une extension inconnue.
ce n'est pas la plateforme mais quelque chose au niveau des serveurs.
le forum tombe en panne en même temps que la plateforme...