Il est préférable de fournir l'ensemble du code.
Karlson:
Bonjour ! Cela n'aide-t-il pas dans les Paramètres-Trade-Only-Click?

Lanégociation en un clic ne s'applique pas à ce domaine.


  • Trading en un clic - cette option vous permet d'effectuer des opérations de trading en un clic dans l'onglet "Trade" de la fenêtre "Market Watch". Si elle est activée, les commandes d'achat ou de vente à l'onglet spécifié enverront instantanément une requête correspondante au serveur de commerce. Si cette option est désactivée, les commandes de réalisation de transactions ouvriront la fenêtre de création d'ordre.

Si vous tenez également compte du fait que la priorité des commandes est plus élevée que celle des objets graphiques, cela devient vraiment gênant. Vous cliquez sur un panneau personnalisé créé et s'il y a une commande derrière, la fenêtre s'ouvre également. Une bonne chose à faire est de disposer d'une fonction qui définira la priorité des objets sur le graphique. Comme les couches dans Photoshop ;))).

Par exemple,

bool  ObjectSetInteger(
   long    chart_id,          // идентификатор графика
   string  name,              // имя
   int     prop_id,           // свойство OBJPROP_LAYER
   int     prop_value         // значение (ноль первый слой и так далее)
   );

Cette fonctionnalité serait très utile pour développer des panneaux d'information ou de négociation sur un graphique.

 
sergeev:

Développeurs, comment désactiver le commerce de la souris ?

J'en ai assez de toucher accidentellement la ligne d'ordre/stop et que la fenêtre de modification s'affiche.

J'ai déjà contacté le Service Desk et ils m'ont ignoré,

j'ai déjà touché la ligne d'ordre/stop et la fenêtre pour la désactiver a été ignorée, car je me suis toujours demandé si je l'avais déjà fait ?

Vous pouvez le désactiver pour l'ensemble du terminal dans les paramètres du terminal.

Pour un graphique individuel : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique->Propriétés->Afficher les niveaux de négociation.
Retsam:

En fait, je voulais dire quelque chose comme ça

int OnInit()
{
array [0][0]= 0;
array [0][1]= 0.1;
array [0][2]= 0.2;
array [1][0]= 1;
array [1][1]= 1.1;
array [1][2]= 1.2;
array [2][0]= 2;
array [2][1]= 2.1;
array [2][2]= 2.2;

  for(int l=0;l<3;l++)
  {
  
    for(int c=0;c<3;c++)
    {
    Print("array [",l,"][",c,"] - ",array[l][c]);
    }
  
  }

return(0);
}
 
Alexander:
Vous pouvez le désactiver pour l'ensemble du terminal dans les paramètres du terminal.

Pour un graphique individuel : Cliquez à droite sur le graphique->Propriétés->Afficher les niveaux de trading.

Je dois aussi voir les placements de commandes dans mon travail normal, mais pas simplement désactiver la visibilité.

Vous devez supprimer les réactions de la souris à ces lignes. Il suffit de cliquer sur l'objet avec la ligne en dessous et c'est tout. C'est dommage. Et c'est très ennuyeux.

 
Le guide comporte une erreur ici.
 

Konstantin83:

Dans la dernière version, afin de vous connecter au MQL5 Cloud Network, vous devrez spécifier votre login et votre mot de passe dans les paramètres du terminal.


 
Rosh:

Ça marche, merci.
 
Ces derniers temps, il est devenu impossible de travailler avec MT5 en raison des reconnexions constantes et des pertes de connexion au serveur, il semble qu'une sorte de régression de la plate-forme se produise :(
