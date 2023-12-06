Erreurs, bugs, questions - page 482
Il est préférable de fournir l'ensemble du code.
Bonjour ! Cela n'aide-t-il pas dans les Paramètres-Trade-Only-Click?
Lanégociation en un clic ne s'applique pas à ce domaine.
Par exemple,
Cette fonctionnalité serait très utile pour développer des panneaux d'information ou de négociation sur un graphique.
Développeurs, comment désactiver le commerce de la souris ?
J'en ai assez de toucher accidentellement la ligne d'ordre/stop et que la fenêtre de modification s'affiche.
J'ai déjà contacté le Service Desk et ils m'ont ignoré,
j'ai déjà touché la ligne d'ordre/stop et la fenêtre pour la désactiver a été ignorée, car je me suis toujours demandé si je l'avais déjà fait ?
Pour un graphique individuel : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique->Propriétés->Afficher les niveaux de négociation.
En fait, je voulais dire quelque chose comme ça
Vous pouvez le désactiver pour l'ensemble du terminal dans les paramètres du terminal.
Pour un graphique individuel : Cliquez à droite sur le graphique->Propriétés->Afficher les niveaux de trading.
Je dois aussi voir les placements de commandes dans mon travail normal, mais pas simplement désactiver la visibilité.
Vous devez supprimer les réactions de la souris à ces lignes. Il suffit de cliquer sur l'objet avec la ligne en dessous et c'est tout. C'est dommage. Et c'est très ennuyeux.
2011.08.10 14:36:30 Échec de la synchronisation de MQL5 Cloud Singapore
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore Le compte MQL5.community n'est pas spécifié
Je ne peux pas optimiser dans le nuage dans le build 485... Qu'est-ce que j'ai manqué ? Est-il rémunéré ?
Je ne peux pas optimiser dans le nuage dans le build 485... Qu'est-ce que j'ai manqué ? Est-il rémunéré ?
Dans la dernière version, afin de vous connecter au MQL5 Cloud Network, vous devrez spécifier votre login et votre mot de passe dans les paramètres du terminal.
