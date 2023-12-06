Erreurs, bugs, questions - page 481

Pouvez-vous me dire comment connaître l'heure locale de l'ordinateur à partir du testeur ? Les fonctions comme TimeLocal et TimeGMT sont recouvertes par le testeur.

Vous savez - ce n'est pas une question futile ;-) - Vous devez chronométrer le test afin de ne pas dépasser la limite des 15 minutes.

Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas utiliser de DLL également. ;-/

 
Pourquoi avez-vous besoin de l'heure locale pour cela ?

Tout d'abord, le testeur indique le temps de test en millisecondes dans le journal, ensuite, vous pouvez utiliser la fonction 

GetTickCount()
 
Valmars:

C'est ça ! Merci. Cela m'a échappé, en partie parce que pour une raison quelconque, cette fonction n'est pas incluse dans le groupe date et heure de l'aide.
 

Développeurs, comment désactiver les échanges avec la souris ?

J'en ai marre de toucher accidentellement la ligne d'ordre/stop et que sa fenêtre de modification apparaisse.

J'ai déjà prévenu le Service Desk et ils m'ont ignoré,

j'ai déjà touché la ligne d'ordre/stop et la fenêtre pour la désactiver a été ignorée, car je me suis toujours demandé si je l'avais déjà fait ?

 

J'ai remarqué dans le débogueur sur des tableaux à deux dimensions que les indices sont réarrangés.

 
quels numéros d'index sont réarrangés ?
 
La première dimension du tableau vers la deuxième dimension. La capture d'écran le montre très bien. Par exemple, écrivez dans [2][1] et dans le débogueur, la valeur se trouve dans l'élément [1][2].
 
Salut ! Dans Paramètres - Commerce - Un clic n'aide pas ?
Retsam:

J'ai remarqué que dans le débogueur, sur les tableaux à deux dimensions, on peut voir que les indices sont réorganisés.

Il est préférable de fournir l'ensemble du code.
Si je comprends bien, [0][1] doit contenir 0,1 (et c'est apparemment le cas), mais il est imprimé comme 1. Alors que [1][0] devrait contenir 1, mais est imprimé comme 0,1.

Je suppose que les "colonnes" et les "lignes" ont été échangées lors de l'adressage au moment du démappage (en général, l'adressage était cassé).

 
sergeev:

J'ai écrit au service d'assistance. Ils l'ont ignoré,


La demande a été vue.
