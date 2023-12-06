Erreurs, bugs, questions - page 481
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pouvez-vous me dire comment connaître l'heure locale de l'ordinateur à partir du testeur ? Les fonctions comme TimeLocal et TimeGMT sont recouvertes par le testeur.
Vous savez - ce n'est pas une question futile ;-) - Vous devez chronométrer le test afin de ne pas dépasser la limite des 15 minutes.
Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas utiliser de DLL également. ;-/
Pouvez-vous me dire comment connaître l'heure locale de l'ordinateur à partir du testeur ? Les fonctions comme TimeLocal et TimeGMT sont recouvertes par le testeur.
Vous savez - ce n'est pas une question futile ;-) - Vous devez chronométrer le test afin de ne pas dépasser la limite des 15 minutes.
Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas utiliser de DLL également. ;-/
Pourquoi avez-vous besoin de l'heure locale pour cela ?
Tout d'abord, le testeur indique le temps de test en millisecondes dans le journal, ensuite, vous pouvez utiliser la fonction
GetTickCount()
Développeurs, comment désactiver les échanges avec la souris ?
J'en ai marre de toucher accidentellement la ligne d'ordre/stop et que sa fenêtre de modification apparaisse.
J'ai déjà prévenu le Service Desk et ils m'ont ignoré,
j'ai déjà touché la ligne d'ordre/stop et la fenêtre pour la désactiver a été ignorée, car je me suis toujours demandé si je l'avais déjà fait ?
J'ai remarqué dans le débogueur sur des tableaux à deux dimensions que les indices sont réarrangés.
Développeurs, comment désactiver les échanges avec la souris ?
J'en ai marre de toucher accidentellement la ligne d'ordre/stop et que sa fenêtre de modification apparaisse.
J'ai déjà contacté le Service Desk et ils m'ont ignoré,
j'ai déjà touché la ligne d'ordre/stop et la fenêtre s'ouvre lorsque je la touche, elle est ignorée, je ne peux pas dire si elle est déjà là ou non ?
J'ai remarqué que dans le débogueur, sur les tableaux à deux dimensions, on peut voir que les indices sont réorganisés.
quels numéros d'index sont réarrangés ?
Si je comprends bien, [0][1] doit contenir 0,1 (et c'est apparemment le cas), mais il est imprimé comme 1. Alors que [1][0] devrait contenir 1, mais est imprimé comme 0,1.
Je suppose que les "colonnes" et les "lignes" ont été échangées lors de l'adressage au moment du démappage (en général, l'adressage était cassé).
J'ai écrit au service d'assistance. Ils l'ont ignoré,