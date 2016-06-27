Testeur de stratégie (question pour l'avenir) - page 4
Regardez la commande"Open graph" :
Fonctionne bien, seulement à mon avis la période non testée est mieux cachée, car le bouton "Home" au début du test était très pratique...
De plus, il n'y a pas de double clic sur l'ordre --> déplacement vers un endroit du graphique (comme c'était le cas auparavant).
Je peux maintenant simplement lister les instruments financiers dans l'EA et l'EA négociera sur ces instruments, n'est-ce pas ? Exemple : J'ai un EA qui ouvre et ferme des transactions sur 2 croisements de MA. Puis-je lister les paires de devises au début de l'EA, et il (l'EA) négociera sur elles ? Ou bien je dois prescrire dans mon conseiller expert l'analyse des graphiques de différentes paires de devises et, sur la base de cette analyse, le conseiller expert ouvrira des transactions. N'est-ce pas ?
Le conseiller expert lui-même doit accéder aux instruments financiers souhaités (voire à tous), les analyser (se référer à leur historique, à leurs indicateurs) et réaliser des transactions sur tous les symboles.
Le conseiller expert n'a pas besoin qu'on lui dise de l'extérieur ce qu'il doit négocier - il doit prendre ce qu'il veut à la fois dans la négociation réelle (c'était également le cas dans MT4) et dans le testeur (cela est apparu dans MT5).
Dans MetaTrader 5, le test multidevises fonctionne de manière transparente - toutes les données sur les autres symboles sont fournies à la demande du conseiller expert. En d'autres termes, le mode "le vouloir et l'obtenir" fonctionne sans nécessiter d'opérations manuelles autres que "activer les symboles 1,2,3".
Renat, est-il difficile de faire en sorte que le testeur permette de sélectionner plusieurs paires de devises à la fois ? Permettez-moi d'expliquer pourquoi elle est nécessaire. Il y a un certain algorithme. Je veux vérifier son fonctionnement avec différentes monnaies, car toutes les monnaies ont des possibilités de commercialisation différentes. D'où des prises et des arrêts différents, etc. Maintenant, je dois exécuter mon algorithme dans le testeur pour chaque devise et enregistrer les résultats. Je voudrais sélectionner les devises nécessaires dans le testeur et exécuter l'optimisation sur celles-ci en affichant les résultats pour chaque paire de devises. Ce serait pratique - si je le règle pour la nuit et que je vais me coucher, j'obtiendrai les résultats pour toutes les devises en même temps le matin.
J'aimerais voir toutes les transactions sur le graphique.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
:)
La deuxième image montre que TotalTraders = 1985. Le fichier TesterGraphReport2010.05.13.csv contient 3856 entrées/marchés.
Et il y a 4482 transactions dans le rapport.
J'ai compris le graphique. Aide au zoom maximum. Maintenant, tous les métiers sont visibles.
:)
Formulez votre question de la manière la plus précise possible, s'il vous plaît.
OK.
Je vais faire les démarches auprès du Service Desk demain.