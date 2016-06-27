Testeur de stratégie (question pour l'avenir) - page 3
Renat, pouvez-vous nous en dire plus sur les fonctionnalités du testeur ? Sera-t-il possible de charger les données des graphiques et des transactions à partir de vos propres fichiers texte par exemple ?
Il n'est pas possible de charger des graphiques personnalisés - seul l'historique du compte de trading est utilisé.
Toutes les opérations sur les fichiers fonctionnent - vous pouvez lire des signaux à partir de ceux-ci sans aucun problème.
J'espère que la semaine prochaine nous publierons plus d'informations sur le testeur + des captures d'écran.
Autre question : sera-t-il possible de définir non pas une variable comme paramètre d'optimisation, mais, par exemple, un tableau de milliers d'éléments (en utilisant un algorithme génétique, bien sûr) ?
Est-il prévu d'appeler l'auto-optimiseur à partir du Conseiller Expert ? Par exemple, nous avons besoin d'évaluer la rentabilité du Conseiller Expert sur une longue période, à condition qu'il soit régulièrement ré-optimisé. La possibilité de tester (ou même d'optimiser) une stratégie en jouant non seulement avec les valeurs des variables, mais aussi avec les règles d'optimisation (par exemple, pour choisir la période d'optimisation) - ce serait une percée...
Y aura-t-il une "visualisation" dans le testeur de stratégie?
Renat, où est le testeur multi-devises ? Dans mon testeur, il n'y a qu'une seule option de paire.
Oui, la prochaine version affichera les transactions sur le graphique avec la commande "Ouvrir sur le graphique", mais la visualisation rltime viendra plus tard.
Une autre version de la 273 est sortie et je n'ai pas pu trouver l'exposition commerciale.
Jetez un coup d'œil à la commande "Ouvrir un graphique" :
