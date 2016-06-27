Testeur de stratégie (question pour l'avenir) - page 3

Nouveau commentaire
 
BoSyA писал(а) # :
Renat, pouvez-vous nous en dire plus sur les fonctionnalités du testeur ? Sera-t-il possible de charger les données des graphiques et des transactions à partir de vos propres fichiers texte par exemple ?

Il n'est pas possible de charger des graphiques personnalisés - seul l'historique du compte de trading est utilisé.

Toutes les opérations sur les fichiers fonctionnent - vous pouvez lire des signaux à partir de ceux-ci sans aucun problème.


J'espère que la semaine prochaine nous publierons plus d'informations sur le testeur + des captures d'écran.

 
Est-il prévu d'appeler l'auto-optimiseur à partir du Conseiller Expert ? Par exemple, nous avons besoin d'évaluer la rentabilité du Conseiller Expert sur une longue période, soumis à sa sur-optimisation régulière. La possibilité de tester (ou même d'optimiser) une stratégie en jouant non seulement avec les valeurs des variables, mais aussi avec les règles d'optimisation (par exemple, pour sélectionner la période d'optimisation) - ce serait une percée...
 

Autre question : sera-t-il possible de définir non pas une variable comme paramètre d'optimisation, mais, par exemple, un tableau de milliers d'éléments (en utilisant un algorithme génétique, bien sûr) ?

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
sereganlp:
Est-il prévu d'appeler l'auto-optimiseur à partir du Conseiller Expert ? Par exemple, nous avons besoin d'évaluer la rentabilité du Conseiller Expert sur une longue période, à condition qu'il soit régulièrement ré-optimisé. La possibilité de tester (ou même d'optimiser) une stratégie en jouant non seulement avec les valeurs des variables, mais aussi avec les règles d'optimisation (par exemple, pour choisir la période d'optimisation) - ce serait une percée...
Rejoignez ce souhait. L'optimisation des transactions à partir de l'EA vous faciliterait la vie.
 
La "visualisation" sera-t-elle mise en œuvre dans le testeur de stratégie?
 
PSIH:
Y aura-t-il une "visualisation" dans le testeur de stratégie?

Oui, la prochaine version affichera les transactions sur le graphique avec la commande "Ouvrir sur le graphique", mais la visualisation rltime viendra plus tard.
 
papaklass:

Renat, où est le testeur multi-devises ? Dans mon testeur, il n'y a qu'une seule option de paire.

Spécifier dans le code de l'EA sur quels instruments négocier - le testeur permet maintenant de négocier sur n'importe quel instrument, pas seulement celui spécifié/sélectionné.
 
Renat:
Oui, la prochaine version affichera les transactions sur le graphique avec la commande "Ouvrir sur le graphique", mais la visualisation rltime viendra plus tard.
Le prochain build 273 est sorti, mais je n'ai pas trouvé l'affichage des métiers.
 
1Serg:
Une autre version de la 273 est sortie et je n'ai pas pu trouver l'exposition commerciale.

Jetez un coup d'œil à la commande "Ouvrir un graphique" :


 
Renat:

Regardez la commande"Open graph" :


Merci, je l'ai fait. :)
1234567
Nouveau commentaire