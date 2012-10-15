MetaEditor. Problèmes et solutions. - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
S'il vous plaît, indiquez où vous pouvez regarder l'EA pendant le test, je veux dire placer des ordres, etc, comme vu dans MT4, parce que ce n'est pas pratique quand vous ne pouvez pas voir le processus de l'EA, ce n'est pas pratique de regarder le travail sur le graphique !
sergey1294:
пока нигде
L'onglet Remplacer de la fonction de recherche fait cruellement défaut... SOS !
Il existe une fenêtre Ctrl+H qui vous permet à la fois de rechercher et de remplacer :
Il y a aussi Ctrl+H, qui vous permet à la fois de rechercher et de remplacer :
Grand merci ! :-))
Après la compilation, des avertissements apparaissent parfois dans la sous-fenêtre "Erreurs" qui ne sont pas particulièrement importants. Comme vous le savez, ils sont marqués d'un triangle jaune. Est-il possible de faire en sorte que, par exemple, un avertissement ne s'affiche pas pour la ligne marquée ?
Supposons que j'aie une telle ligne :
a=func(b);
Le compilateur affiche alors cet avertissement : utilisation possible d'une variable non initialisée 'b'.
Je voudrais qu'il n'apparaisse pas et qu'il vérifie cette ligne comme ça :
a=func(b); //#ok
Et il n'apparaissait pas...
Je voudrais qu'il n'apparaisse pas et je marquerais cette ligne comme ceci :
Et ça n'apparaissait pas...
Non, nous ne ferons pas ça.
Au contraire, nous allons élargir la portée des avertissements du compilateur.
C'est dommage... Je pense que l'éditeur aurait été plus souple...
Voici une question. Avez-vous l'intention de faire un séparateur de fenêtre ? C'est vraiment gênant de travailler avec du code sans cela :-((
Je crée une nouvelle fenêtre avec une copie du code actuel.
Il en résulte 2 fenêtres qui sont toujours positionnées sur la même section de code.
Comment puis-je faire en sorte qu'il soit possible de voir différentes sections de code, dans différentes fenêtres, indépendamment du fait de se déplacer dans le code dans la fenêtre actuelle ?
...Avez-vous l'intention de faire un séparateur de fenêtres ? C'est très gênant de travailler avec du code sans lui :-((((
Personne ne répondra ? :-((