exemple de saisie de (){} et le résultat est (){})
J'ai un problème, j'ai passé beaucoup de temps à élaborer un style sûr, ce qui fait que la parenthèse fermante est placée de manière réflexe.
J'ai développé ce réflexe pour éviter de perdre une parenthèse, l'ouvrir immédiatement et la fermer, puis saisir l'information souhaitée dans le bloc.
A quatre, pas de problèmes, mais à cinq, il y a constamment une telle erreur (){}),
Je ferme moi-même la parenthèse et ME m'aide également, ce qui fait qu'une parenthèse est inutile.
Aussi constamment monter ici est une telle erreur () ;) il devrait être () ; aussi, en général, que le mouvement réflexif.
Je ne peux rien faire avec moi-même car je travaille ainsi depuis longtemps, et j'imprime assez couramment,
En conséquence, à la fin de la ligne, je vois des déchets avec de nombreuses parenthèses supplémentaires au lieu d'un code normal. C'est très ennuyeux.
C'est juste un cas où la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions.
Veuillez me conseiller sur la manière de traiter ce problème.
Chers développeurs, comment pouvons-nous désactiver (si c'est possible) l'autoprescription de la parenthèse fermante ? ? ????????????????
exemple de saisie de (){} et le résultat est (){})
Outils - Options - Insertion() et fermeture } ] ) ' "
Merci beaucoup pour la réponse, bien que la solution semble évidente mais je ne l'ai pas trouvée moi-même,
c'est peut-être parce que lorsque vous appuyez sur F1 dans ME, vous obtenez cette aide :
et le manuel dont vous parlez est caché sous le bouton [help][helpcall].
et le résultat est ce tutoriel :
Je ne savais même pas que c'était là avant parce que j'ai toujours appuyé sur les touches, sans utiliser la souris.
(pardonnez-moi de vous expliquer l'évidence, vous savez que je le fais pour ceux qui viennent après).
Le manuel du MQL5 s'ouvre en appuyant sur la touche F1 sur le code en cours d'édition. Le manuel du MetaEditor s'ouvre en appuyant sur la même touche lorsque le focus est sur d'autres éléments de l'interface.
F1 ne fera apparaître l'aide de MQL5 que si vous appuyez sur cette touche dans la fenêtre d'édition du code.
Si vous appuyez sur F1 dans une autre fenêtre, l'aide contextuelle de l'éditeur lui-même apparaîtra.
Merci beaucoup, maintenant vous avez mis tous les points sur les i.
SZZ Au fait, maintenant que tout le monde est là,
Je pense qu'il a été annoncé que le texte peut être réduit à la barre d'état-major, pourquoi pas et cela sera-t-il implémenté plus tard ?
il semble qu'il ait été annoncé que le texte pourrait être réduit au plateau, pourquoi pas et cela sera-t-il mis en œuvre plus tard ?
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Comme cela se fait dans certains éditeurs,
vous mettez en surbrillance une section de texte, appuyez sur une touche de fonction et le texte disparaît,
les lignes se rétractent et les marges apparaissent +
qui, lorsque vous cliquez dessus, revient à la vie,
ces lignes ne vont nulle part, elles s'effondrent et disparaissent seulement visuellement.
Vous pouvez, par exemple, réduire le corps d'une fonction, en ne laissant visible que la déclaration.