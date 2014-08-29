Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 20
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Transféré de Ecrire et gagner en MQL5
Pouvez-vous me dire comment modifier, c'est-à-dire changer la valeur du stop loss dans mql5. Je sais déjà comment le faire sur 4. J'essaie de modifier mon robot pour la version 5 et il s'est bloqué.
Transféré de Ecrire et gagner en MQL5
Pouvez-vous me dire comment modifier, c'est-à-dire changer la valeur du stop loss dans mql5. Je sais déjà comment le faire sur 4. J'essaie de modifier mon robot pour la version 5 et il s'est bloqué.
Le testeur génère un graphique sans les indicateurs nécessaires, tels que les stochastiques, etc., que vous devez donc ajouter ultérieurement.
Utilisez le modèle requis, vous pouvez consulter les modèles dans la section Aide du terminal MetaTrader 5 → Travailler avec les graphiques → Modèles et profils:
Il existe plusieurs noms de modèles prédéfinis dans le terminal :
Pour créer un modèle avec les paramètres requis (ou modifier un modèle existant), configurez le graphique de la manière requise et enregistrez le modèle sous le nom requis en utilisant la commande correspondante.
Quelqu'un peut-il suggérer des exemples, des articles sur le sujet ?
Variables globales du terminal client.
Nous devrions couvrir le sujet. Je n'ai pas trouvé d'exemples concrets dans l'aide. J'essaie de comprendre comment créer une telle variable. Jusqu'à présent, j'ai eu des erreurs sur mes variantes.
Quelqu'un peut-il suggérer un exemple, un article sur le sujet ?
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
Apprenons à lire un manuel, les gens ont écrit les lettres en mots, et vous les ignorez.
GlobalVariableSet("nom_variable",set_value)
Définit la nouvelle valeurde la variable globale. Si la variable n'existe pas, le système crée une nouvelle variable globale.
Merci, c'est tout :
Comment pourrais-je, moi, un mannequin non chauffé, connaître les guillemets ?).
Il n'y a pas d'exemple pour mql5 Aide))
Le manuel indique que le nom d'une variable globale est spécifié comme une chaîne de caractères, les guillemets sont une façon normale de spécifier une chaîne de caractères.
Lisez les règles, car ce sont des règles.
Vous pouvez le régler de cette façon :
{ // ...nouvelle barre
static datetime New_Time=0 ; // heure de la barre actuelle
New_Bar=false ; // pas de nouvelle barre
if(New_Time!=Time[0]) // comparer l'heure
{
New_Time=Time[0] ; // l'heure actuelle
New_Bar=true ; // attraper la nouvelle barre
}
} Tout
Je l'ai refait sur mql5 :
{ // ... nouvelle barre
static datetime New_Time=0 ; // Heure de la barre actuelle
New_Bar=false ; // Pas de nouvelle barre
MqlTick last_tick;//Les prix du dernier tick reçu
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//Remplir la structure last_tick avec les prix du symbole actuel.
if(New_Time!=last_tick.time) // Comparez le temps
{
New_Time=last_tick.time ; // Le temps est maintenant
New_Bar=true ; // Attrape une nouvelle barre
}
}Mais
Je dois me tromper dans le temps de la nouvelle barre.
Mais la variable New_Bar devient vraie à chaque tick.
Je dois me tromper dans l'heure de la nouvelle barre.
Parce que vous prenez un nouveau temps de tic à chaque fois, et bien sûr il n'est pas égal au précédent.
Et dans la fonction précédente, vous avez pris l'heure de début de la barre. Donc ici aussi, vous devez prendre l'heure de la barre, et non l'heure du tick.