Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 20

Nouveau commentaire
 

Transféré de Ecrire et gagner en MQL5



Khomtchenko 2011.05.07 22:01

Pouvez-vous me dire comment modifier, c'est-à-dire changer la valeur du stop loss dans mql5. Je sais déjà comment le faire sur 4. J'essaie de modifier mon robot pour la version 5 et il s'est bloqué.


 
sergeev:

Transféré de Ecrire et gagner en MQL5



Khomtchenko 2011.05.07 22:01

Pouvez-vous me dire comment modifier, c'est-à-dire changer la valeur du stop loss dans mql5. Je sais déjà comment le faire sur 4. J'essaie de modifier mon robot pour la version 5 et il s'est bloqué.



Lire cet article Comment créer un stop suiveur?
 
Le testeur crache un graphique sans les indicateurs nécessaires, comme le stochastique, etc., que je dois ensuite ajouter, comment faire pour qu'ils soient ajoutés automatiquement ?
 
customprogrammi:
Le testeur génère un graphique sans les indicateurs nécessaires, tels que les stochastiques, etc., que vous devez donc ajouter ultérieurement.

Utilisez le modèle requis, vous pouvez consulter les modèles dans la section Aide du terminal MetaTrader 5Travailler avec les graphiquesModèles et profils:

Il existe plusieurs noms de modèles prédéfinis dans le terminal :

  • default.tpl - modèle de base qui est automatiquement appliqué lors de la création d'un nouveau graphique;
  • tester.tpl - modèle utilisé pour le graphique, sur lequel les résultats des tests sont affichés ;
  • debug.tpl- modèle appliqué au graphique qui est créé au début du débogage d'un programme MQL5 à partir du MetaEditor.

Pour créer un modèle avec les paramètres requis (ou modifier un modèle existant), configurez le graphique de la manière requise et enregistrez le modèle sous le nom requis en utilisant la commande correspondante.

 
AUser:

Quelqu'un peut-il suggérer des exemples, des articles sur le sujet ?

http://docs.mql4.com/ru/globals
Глобальные переменные - Документация на MQL4
  • docs.mql4.com
Глобальные переменные - Документация на MQL4
 
AUser:

Variables globales du terminal client.


Nous devrions couvrir le sujet. Je n'ai pas trouvé d'exemples concrets dans l'aide. J'essaie de comprendre comment créer une telle variable. Jusqu'à présent, j'ai eu des erreurs sur mes variantes.

Quelqu'un peut-il suggérer un exemple, un article sur le sujet ?


https://www.mql5.com/ru/docs/globals

Apprenons à lire un manuel, les gens ont écrit les lettres en mots, et vous les ignorez.

GlobalVariableSet("nom_variable",set_value)

Définit la nouvelle valeurde la variable globale. Si la variable n'existe pas, le système crée une nouvelle variable globale.

 
AUser:

Merci, c'est tout :

Comment pourrais-je, moi, un mannequin non chauffé, connaître les guillemets ?).

Il n'y a pas d'exemple pour mql5 Aide))

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // имя
   double  value      // устанавлимое значение
   );

Le manuel indique que le nom d'une variable globale est spécifié comme une chaîne de caractères, les guillemets sont une façon normale de spécifier une chaîne de caractères.

Lisez les règles, car ce sont des règles.

Vous pouvez le régler de cette façon :

string  name="Глобальная_переменная";
double   value=123.0456;
GlobalVariableSet(name,value);
Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала / GlobalVariableName
Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала / GlobalVariableName
  • www.mql5.com
Глобальные переменные терминала / GlobalVariableName - Документация по MQL5
 
J'ai une procédure pour détecter le début d'une nouvelle barre dans mql4 :
void Fun_New_Bar() // Une fiie de détection .

{ // ...nouvelle barre
static datetime New_Time=0 ; // heure de la barre actuelle
New_Bar=false ; // pas de nouvelle barre
if(New_Time!=Time[0]) // comparer l'heure
{
New_Time=Time[0] ; // l'heure actuelle
New_Bar=true ; // attraper la nouvelle barre
}
} Tout
a fonctionné comme sur des roulettes.

Je l'ai refait sur mql5 :
void Fun_New_Bar() // détection f-iia ...

{ // ... nouvelle barre
static datetime New_Time=0 ; // Heure de la barre actuelle
New_Bar=false ; // Pas de nouvelle barre
MqlTick last_tick;//Les prix du dernier tick reçu
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);//Remplir la structure last_tick avec les prix du symbole actuel.
if(New_Time!=last_tick.time) // Comparez le temps
{
New_Time=last_tick.time ; // Le temps est maintenant
New_Bar=true ; // Attrape une nouvelle barre
}
}Mais
la variable New_Bar devient vraie à chaque tick.

Je dois me tromper dans le temps de la nouvelle barre.
Обработчик события "новый бар"
Обработчик события "новый бар"
  • 2010.10.04
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
 
Khomtchenko:
Mais la variable New_Bar devient vraie à chaque tick.

Je dois me tromper dans l'heure de la nouvelle barre.

Parce que vous prenez un nouveau temps de tic à chaque fois, et bien sûr il n'est pas égal au précédent.

Et dans la fonction précédente, vous avez pris l'heure de début de la barre. Donc ici aussi, vous devez prendre l'heure de la barre, et non l'heure du tick.

 
Je n'en doute pas, mais juste pour vérifier, quelqu'un a-t-il créé la même EA dans mql4 et mql5 et comparé les résultats des tests? Il devrait être parfaitement similaire si le code est transformé correctement ? Ou ai-je tort ?
1...131415161718192021222324252627...46
Nouveau commentaire