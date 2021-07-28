Souhaits pour MT5 - page 2
Chers développeurs !
J'aimerais voir dans MT5 une période configurable par l'utilisateur pour la mise à jour des cotations. Il permettra d'économiser beaucoup de trafic. Et pour le MT5 mobile, il est indispensable.
Ou au moins la possibilité d'activer/désactiver les ticks.
Moi, par exemple, je me contenterai d'une période d'actualisation de M1 ou même de M5.
Seulement là où vous pouvez faire du commerce. Il n'est pas nécessaire de remplir les créneaux horaires non commerciaux.
un souhait pour le rapport.
Il serait bon d'ajouter au rapport détaillé standard quelques nouveaux indicateurs bien établis.
Malheureusement, ce ne sera jamais le cas. Le terminal collecte l'historique des tics, et le trafic sur ces tics est tout simplement misérable.
Renat, merci pour votre réponse.
Mais je n'ai probablement pas exprimé clairement mon souhait ou je ne comprends pas le principe de la création et du téléchargement d'un historique supplémentaire dans MT5. Je vais essayer d'expliquer ce que je voulais dire (comme je le vois pour MT4) :
Par exemple, les ticks entrants sont désactivés, la période de mise à jour M1 est définie. Le terminal demande de nouvelles cotations au serveur une fois par minute et génère des fichiers d'historique. Il n'y a pas de trafic à l'intérieur de l'intervalle d'une minute. Il s'avère que c'est quelque chose comme une période de ping configurable.
Par exemple, pour les Expert Advisors qui travaillent sur H1 à l'ouverture de la barre, les changements de prix dans M1 ne sont pas du tout nécessaires.
A propos du trafic. Pour MT4 avec 30 instruments dans MarketWatch le trafic est d'environ 85 Mb par semaine, si je télécharge le même historique sur M1 à la fin de la semaine (pas par F2, mais simplement en me connectant) le trafic est d'environ 8 Mb. Une différence de 10 fois est assez significative. Pour l'Internet illimité, ce n'est rien, mais ce n'est pas disponible partout, et pour EDGE/GPRS, il est encore plus souhaitable d'avoir moins de trafic.
En fait, ce que je suggère peut être mis en œuvre en bloquant le trafic MT pendant une période donnée. Mais alors, à chaque fois, il y aura un échec de ping/échec de connexion/login. Comment le DC ou le broker vont-ils réagir à des logins toutes les minutes, sans augmenter la charge du serveur ?
Pour ne pas perdre de temps, il s'agit d'une proposition totalement irréalisable en raison d'une multitude de problèmes techniques et organisationnels.
Pour ne pas perdre de temps, il s'agit d'une proposition totalement irréalisable en raison d'une multitude de problèmes techniques et organisationnels.
Compris, merci :(
Bonne journée à vous tous !
J'ai les questions-suggestions suivantes :
1. En plus des TF présentées, le panel devrait permettre de sélectionner des TF non standards
2) Organiser la possibilité de créer des onglets non pas sur des graphiques séparés, de sorte que le nombre nécessaire de graphiques puisse être créé dans un onglet pour l'analyse d'un certain symbole négocié.
3. Offrir la possibilité de détacher des onglets et de les déplacer sur d'autres moniteurs
4. ajouter les fonctions élémentaires de contrôle MM et PM au menu de l'ouverture du commerce, par exemple, ici
5. Lors de la sauvegarde d'un profil, la disposition des fenêtres n'est pas sauvegardée (build 227)
6. Ajout de la possibilité de fermer tous les ordres pour un certain instrument de négociation et également de fermer tous les ordres ouverts.
Merci d'avance pour vos commentaires
Bonjour, merci pour le nouveau terminal et tout le reste, mais la question est de savoir pourquoi changer les règles du jeu, non pas au profit des gens ordinaires, mais au profit des sociétés de courtage, afin qu'il soit plus facile pour elles de fournir des graphiques qui ne voient qu'une seule position. Ou bien il est fait pour soulager les serveurs ou les ordinateurs des clients. Mais messieurs les ordinateurs ne sont pas tous des Pentium II et les serveurs ne sont plus ce qu'ils étaient et en plus le terminal n'est pas aussi vorace pour optimiser le code. Il est préférable d'optimiser le testeur de stratégie pour étendre le jeu d'instructions. Pour sauver la logique, à laquelle tous sont habitués. Et il y a aussi des développements de personnes qui optimisent le code.
Par exemple, une grille d'ordres et de positions pour MT4 avec des sorties intelligentes par points de prise, stops, trailing stops, seuils de rentabilité d'un groupe de positions, etc. Tout cela est individuel pour chaque position. Tout ceci est individuel pour chaque poste. Dans MT5, toutes ces fonctionnalités n'existent tout simplement pas. Il y a un ordre qui change de position sur le marché quand on l'ouvre, la logique de la construction du programme m'échappe personnellement, désolé pour la critique. Je voudrais demander s'il serait possible de conserver les règles du jeu : un ordre une position deux ordres deux positions.Je voudrais demander s'il est possible de construire un traducteur qui permettrait à MT5 de comprendre MT4. De nombreux algorithmes ont été donnés par essais et erreurs et je ne veux pas recommencer de cette façon...