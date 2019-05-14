L'intelligence artificielle pour créer des EA est-elle en vente quelque part ?
Pavel Malyshko:Voir la rubrique sur l'apprentissage automatique.
Bonjour ! Je me demande comment tout cela fonctionne, à savoir les EA avec intelligence artificielle ...
Je veux savoir comment il fonctionne, quelle est la couverture de toutes sortes de facteurs de marché que les EA peuvent prendre en compte ...
Je pense qu'il y a des experts sur le sujet. Ce n'est pas un sujet facile à rechercher sur Internet, alors je pose la question ici ;)
Les approches sont différentes, avec des degrés de folie variables).
Sber a déjà réalisé un échange de 2 milliards de dollars avec son IA.
Alexey Volchanskiy:J'ai souvent entendu des informaticiens dire qu'une grande entreprise peut faire tout ce qu'elle doit faire. Et j'ai essayé d'expliquer que le trading n'est pas un domaine où il suffit d'engager des gens intelligents pour qu'ils construisent une machine à imprimer de l'argent. Ils ne comprennent pas), et c'est le résultat.
Alexey Volchanskiy:Ils ont peut-être besoin d'aide.
Alexey Volchanskiy:
Ne collectionnez pas les ragots. Ces 2 milliards ont été réglés avec quelqu'un d'autre. Et ils ont dit que c'était l'IA qui l'avait perdu aux cartes.
Pavel Malyshko:L'intelligence artificielle ne peut pas vendre parce qu'elle est une personne. Il peut être vendu comme une marionnette astucieusement algorithmée. Mais, en ce qui concerne le commerce, je n'en ai pas vu.
Bonne question. Où acheter des cerveaux))
Реter Konow:
En fait, il y a un site web d'un développeur russe... s'il est permis de jeter des liens ici et que le modérateur me permet de le faire... alors vous pouvez regarder... si le modérateur ne le permet pas, alors je ne le ferai pas).
