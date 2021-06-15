1200 abonnés ! !! - page 22
Il s'avère donc qu'il n'y a aucun intérêt à manipuler le signal, à moins de pouvoir faire du marketing. D'autant plus qu'il faudra au moins un an pour s'habituer au signal. Cela a-t-il un sens, si la perspective est claire dès le départ ? L'idée de base est d'utiliser un PAMM, ou de trader par soi-même.
Il n'y a pas de moyens faciles. Mais quelqu'un sera inspiré par une histoire à succès et une vague de probabilité emportera un nouveau leader.
Si vous lisez attentivement le fil de discussion, Taras y est apparu et a lancé quelques phrases amusantes, dont celle-ci :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
1200 abonnés ! !!
Taras Gonchar, 2017.01.16 20:27ou vous pourriez dire "pourquoi créer un compte complet alors que vous en avez déjà un et qu'il n'y a pas d'abonnés".
Je ne suis pas sûr que s'il ne s'agissait pas d'un compte en cents, le fournisseur répéterait le résultat... Les émotions sont fortes.
Je ne sais pas pourquoi il se réfère à lui-même à la troisième personne - et si Taras et le fournisseur sont la même personne - ce n'est pas la question - mais il y a deux points à souligner ici :
-- Avec l'implication du marketing, il ne sera pas facile d'éliminer le nouveau leader.
-- Lorsque le signal est abandonné avec un si grand nombre d'abonnés, il ne sera pas non plus facile d'éliminer le nouveau leader, en raison du manque de présence de ceux qui sont prêts à suivre le leader éliminé.
J'ai quelques réflexions à ce sujet.
1 - Taras a réussi à gagner plusieurs ordres de grandeur de plus que le montant du dépôt en utilisant le signal du compte en cents - cela peut être considéré comme du "trading sur marge" avec un effet de levier élevé, disons 1:1000000000000. Vous avez réussi de cette manière - bravo, vous avez gagné avec votre tête, pas volé. 2 - Si vous êtes un mannequin (plus ou moins haut de gamme) avec un QI nul, pour une séance photo, vous obtenez beaucoup plus d'argent et personne n'est choqué.
2- En ce qui concerne l'égalisation des chances (à ne pas confondre avec l'égalisation) des participants au service de signaux, j'ai eu l'idée suivante : ne serait-il pas possible, à l'instar du patinage artistique ou de la gymnastique où les athlètes sont évalués sur la base de deux indicateurs tels que la "performance technique" et l'"expression ou l'art", d'introduire deux types de notation pour les signaux : une notation "technique" calculée sur la base du total des indicateurs techniques, et une notation "consommateur" calculée sur la base du nombre d'abonnés et de la somme des dépôts des abonnés ? Peut-être que ce serait mieux ? Car il me semble qu'il n'est pas juste de proposer que le nombre d'abonnés ne soit pas pris en compte dans le calcul de la note.
...ce qu'un crapaud fait aux gens...et s'étrangle...et s'étrangle...
Eh bien, ça fait ça aux personnes non qualifiées. Et les personnes compétentes et expérimentées devraient se pencher sur le chiffre de 5 millions de dollars de "fonds des abonnés", que quelqu'un obtiendra une fois qu'une telle stratégie risquée et confuse aura pris fin et drainé la majeure partie de l'argent des abonnés.
Et l'un de ces "quelqu'un" doit être VOUS. Vous êtes sur le marché et vous gagnez de l'argent, n'est-ce pas ? Alors à qui appartient l'argent ? Les petits gourmands qui sont quelque part en tête avec "50% par mois" ?
C'est le genre d'anti-crapaud qui devrait être.
Par ailleurs, certaines personnes sont offensées par la non-transparence de l'évaluation des signaux. Et alors ? Alors, prenez-le et utilisez "transparent", si vous pouvez le trouver ailleurs. Vous pouvez héberger gratuitement vos signaux sur le marché, ainsi que des graphiques, des tableaux et des rapports détaillés. Vous pouvez utiliser tout cela pour travailler sur vos systèmes de trading et pour rechercher des investisseurs à long terme. Et vous vous accrochez aux petites choses et pour 20 USD par mois. Eh bien, oui, un supplément de 100 à 200 USD par mois pour des signaux ou des produits sur le Marché ne fera de mal à personne. Mais vous devez établir des PRIORITÉS ici. Si vous voulez devenir un trader, vous ne devez pas vous soucier de savoir qui et combien vend ici. Vous ne devriez vous préoccuper que de la rentabilité de votre système de trading et de la disponibilité d'un rapport sur celui-ci dans un accès faisant autorité. Tout est là, GRATUIT.
Et voici un exemple de ma part : Metaquotes a délibérément fait baisser le compteur de téléchargement de mon EA sur le marché (je suppose que Renat et Metaquotes n'aiment pas que je critique, ou que mon EA est une menace pour l'ensemble du marché du Forex). Je l'ai constaté pendant un an et demi d'affilée par le nombre de téléchargements sur mon site et sur le marché. La corrélation des téléchargements a été nulle, voire négative. La corrélation doit être due au fait que même mon site a été visité par de nombreuses personnes de MQL5. Je sais comment calculer la corrélation.
Et alors ? Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Pourquoi ? Parce que les avantages (et les économies) de l'utilisation de la plateforme de trading MT4-MT5 et du système MQL5.com sont bien plus importants que la somme de tous les inconvénients.
Je vais donc être un peu dur, mais direct :
Vous feriez mieux de vous taire et de travailler sur la rentabilité de votre système de trading ; cherchez vous-même de riches investisseurs utilisant les performances des signaux de MQL5.com, au lieu de compter 100...1000 par mois dans la poche de quelqu'un d'autre.
Ce sera beaucoup plus correct, si vous voulez vraiment devenir des traders qui gèrent des dizaines de millions d'argent d'investisseurs, plutôt que des petits gourmands avec un objectif de 1000 $ par mois. Prenez ce que vous avez et ne vous plaignez pas.
Lorsque vous parlez de marketing, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les sociétés de capital-risque ont un intérêt direct dans les bons fournisseurs de signaux. Aujourd'hui, le service PAMM ou un bon fournisseur de signaux est le seul avantage unique que les sociétés de courtage peuvent offrir à leurs clients. Tout le reste, comme les conditions de négociation, les instruments et l'exécution, est pratiquement identique d'une société de courtage à l'autre.
Si une société de courtage publie un signal de qualité (sans parler de la PAMMA), elle attire de nombreux investisseurs non qualifiés qui paient la commission en tant que spread. C'est aussi la meilleure promotion pour les sociétés de courtage : "Regardez quels traders traitent avec nous", "Quels signaux nous avons", etc. L'intérêt de la société de courtage est donc plus qu'évident. Par ailleurs, les sociétés de courtage n'annoncent pas le premier signal qu'elles voient. Au début, le signal doit se déclarer et obtenir des résultats positifs.
Je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte la notation et d'accorder un poids important aux points et au drawdown, mais pas lorsqu'une transaction est divisée en dix petites et qu'un chiffre donne 10000 points par jour, que la notation monte et que le rendement est de 4-5% par mois. pips nets effet de levier 1:1 drawdown moyen rentabilité moyenne activité et tout ce qui est supérieur à 1 effet de levier ne doit pas être pris en compte.
Je n'ai pas créé ce fil pour qu'il soit supprimé. Il s'agit maintenant d'un retour d'information et de suggestions, de critiques et de discussions sur les problèmes de concurrence du secteur des signaux.
Voilà, regarde, il y a déjà vingt pages en moins d'une semaine. Et, si vous creusez le fil de discussion, vous trouverez des raisonnements, des critiques et des suggestions solides.
Nous voulons une concurrence raisonnable, nous voulons être entendus.
comme