"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 41

Nouveau commentaire
 
Mischek:

?

Peut-être qu'au lieu d'une tête coupée, une sorte de tête de robot stylisée ?

Et le ton de la tête est plus léger, c'est un peu sombre.

Vous pourriez copier "Je suis un robot").

 
 
joo:


C'est vrai, c'est génial.

ZY Dans "I Robot", le museau n'est pas phorogyne (c'est moi qui suis irréfléchi), un personnage adulte a l'air bien là, mais un museau, c'est de la merde.

 
Urain:

Peut-être qu'au lieu d'une tête coupée, une sorte de stylisation de la tête du bot ?

Et le ton de la tête est plus léger, c'est un peu sombre.

Vous pourriez copier "Je suis un robot").

On pourrait changer l'exécution. On pourrait ajouter du sang.

Nous devrons travailler sur l'idée. Pour un projet de réseau neuronal, la tête est la mieux adaptée. Nous devons également ajouter un soupçon d'intégration. De plus, avec l'amour de la brièveté et l'avidité de l'allocation de pixels de methaquotes, tout doit être réduit au minimum.

Je n'ai pas d'autres idées pour l'instant.

 
joo:
L'avez-vous fabriqué vous-même ou l'avez-vous emprunté à quelqu'un d'autre ?
 
Mischek:

L'exécution peut être modifiée. On pourrait ajouter du sang.

Débarrassons-nous de l'idée. Pour un projet de réseau neuronal, la tête est la mieux adaptée. Nous devrions également ajouter un soupçon d'intégration. De plus, avec l'amour de la brièveté et l'avidité de l'allocation de pixels de methaquotes, tout doit être réduit au minimum.

Je n'ai pas d'autres idées pour l'instant.

En gros, vous allez dans la bonne direction, il suffit de prendre un profil romain (saule), et un ton plus léger.
 
Mischek:

Nous devrions également ajouter un soupçon d'intégration.

Des fils dans la tête :))
 
Urain:

Oh oui, c'est génial.

ZS Dans "I Robot", le museau n'est pas phorogyne (c'est moi qui suis irréfléchi), un personnage adulte a l'air bien là, mais un museau, c'est de la merde.

Ça ne marchera pas. Andrei a eu l'idée d'un robot qui renifle une fleur. Une très belle idée. Mais ça ne marchera pas non plus. Ils ne nous donneront pas autant de pixels. Vous ne pouvez pas leur demander de la neige en hiver).
 
LeXpert:
Des fils dans la tête :))))

)))

Montrez les piques.

 
Mischek:

Je n'ai pas encore roulé. Dans l'après-midi, si j'y vais, le temps a changé, donc je pense.

Ce n'est pas l'Akhtuba ou la Volga, donc il n'y a probablement pas de quoi se vanter.

1...343536373839404142434445464748...100
Nouveau commentaire