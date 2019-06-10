"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 41
Peut-être qu'au lieu d'une tête coupée, une sorte de tête de robot stylisée ?
Et le ton de la tête est plus léger, c'est un peu sombre.
Vous pourriez copier "Je suis un robot").
C'est vrai, c'est génial.
ZY Dans "I Robot", le museau n'est pas phorogyne (c'est moi qui suis irréfléchi), un personnage adulte a l'air bien là, mais un museau, c'est de la merde.
On pourrait changer l'exécution. On pourrait ajouter du sang.
Nous devrons travailler sur l'idée. Pour un projet de réseau neuronal, la tête est la mieux adaptée. Nous devons également ajouter un soupçon d'intégration. De plus, avec l'amour de la brièveté et l'avidité de l'allocation de pixels de methaquotes, tout doit être réduit au minimum.
Je n'ai pas d'autres idées pour l'instant.
Nous devrions également ajouter un soupçon d'intégration.
Oh oui, c'est génial.
Des fils dans la tête :))))
)))
Montrez les piques.
Je n'ai pas encore roulé. Dans l'après-midi, si j'y vais, le temps a changé, donc je pense.
