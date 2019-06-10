"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 83

Nouveau commentaire
 
Et ajoutez aussi la possibilité pour les neurones de naître et de mourir. Comme entre les oreilles.
 
ivandurak:
Et ajoutez aussi la possibilité pour les neurones de naître et de mourir. Comme entre les oreilles.
Pas comme entre les oreilles. Les analogues des cerveaux interauraux auraient la peur et la cupidité, ce que nous pouvons faire nous-mêmes. :)
 
joo:
Comme entre les oreilles, non. L'analogue pour les préadolescents serait la peur et la cupidité, que nous pouvons faire nous-mêmes. :)
Cela dépend de ce qu'il faut enseigner, apparemment les êtres humains ont des neurones et des connexions intrinsèquement ineradables comme l'instinct de conservation. )
 
Dans le cas des réseaux neuronaux artificiels, il est clair qu'un processeur ou un processeur graphique ajuste les poids des neurones. Mais dans les neurones biologiques, qui ou quoi remplit la fonction de réglage des neurones. Je n'ai pas pu le trouver, les biologistes sont également silencieux. J'ai essayé un chat, il ressemblait juste à .........
 
ivandurak:
Avec les réseaux neuronaux artificiels, il est assez évident qu'un processeur ou un processeur graphique ajuste les poids dans les neurones. Mais dans les neurones biologiques, qui ou quoi remplit la fonction d'ajustement des neurones. Je n'ai pas pu le trouver, les biologistes sont également silencieux. J'ai torturé un chat et il a juste regardé ..........
Les poids des neurones sont réglés par la fonction de fitness - vie.
 
ivandurak:
Dans le cas des réseaux neuronaux artificiels, il est assez évident qu'un processeur ou un processeur graphique ajuste les poids des neurones. Mais dans les neurones biologiques, qui ou quoi remplit la fonction d'ajustement des neurones. Je n'ai pas pu le trouver, les biologistes sont également silencieux. J'ai torturé le chat et il n'a regardé que ..........
Découvrez le travail de Sebastian Seung, Henry Markram et Kwaben Boahen. Ils font partie des principaux scientifiques contemporains dans ce domaine et leurs résultats sont très intéressants.
 
joo:
Le poids des neurones est ajusté par la fonction de fitness - la vie.

Non, les poids sont réglés par l'algorithme d'apprentissage, il y en a plusieurs, celui qui est utilisé dans la tête n'est pas connu avec certitude.

Mais on suppose que certaines sections sont à propagation directe, d'autres l'inverse.

 
ivandurak:
Dans le cas des réseaux neuronaux artificiels, il est clair qu'un processeur ou un processeur graphique ajuste les poids des neurones. Quant aux réseaux de neurones biologiques, qui ou quoi assure la fonction de réglage des neurones ? Je n'ai pas pu le trouver, les biologistes sont également silencieux. J'ai essayé un chat, il ressemblait juste à .........

Je vais essayer d'expliquer dans l'ordre.

  1. Les neurones biologiques envoient des informations sous forme d'impulsions électriques (pointes).
  2. Selon certains scientifiques, l'information est codée dans la synchronisation relative des impulsions aux différentes entrées des neurones (un type de code binaire). Selon d'autres scientifiques, l'information est codée dans le nombre d'impulsions par intervalle de temps dans un certain spike. Ce nombre d'impulsions peut être représenté comme un signal analogique. Tous les réseaux neuronaux classiques dont vous avez entendu parler ici et dans les livres sont basés sur ce principe de codage analogique. La théorie du codage temporel est assez récente (depuis le milieu des années 90) et promet de percer les "secrets" de notre intelligence :)
  3. Les impulsions électriques se propagent uniquement à travers le corps du neurone sous la forme d'une différence de potentiel entre le milieu extérieur et le milieu intérieur (l'enveloppe du neurone joue le rôle d'un condensateur).
  4. Lorsque l'impulsion électrique atteint l'axone (queue) du neurone, elle provoque la libération d'une substance chimique spéciale (neurotransmetteur, médiateur) qui migre vers la dendrite d'un autre neurone par l'intermédiaire du contact lacunaire (spike), appelé synapse. Les récepteurs de la dendrite absorbent le neurotransmetteur qui, s'il dépasse le seuil d'activation, excite une impulsion électrique dans le neurone récepteur. Et ainsi de suite.
  5. Le poids des synapses (connexions) entre les neurones dépend de la quantité de neurotransmetteur dans l'axone du neurone émetteur et de la quantité de récepteurs dans la dendrite du neurone récepteur. Si le neurone récepteur est activé et génère une impulsion, cette impulsion se propage à la fois vers l'axone (queue) de ce neurone et vers ses dendrites, où se produisent des réactions chimiques qui régulent le nombre de récepteurs et de transmetteurs - c'est-à-dire le poids. En raison de la structure en grappes des récepteurs et des émetteurs, les pondérations peuvent aller de 0 (aucun contact) à 64. Selon une autre théorie, le poids des connexions dépend du nombre de contacts (spikes) entre les deux neurones. Les dendrites d'un neurone forment un arbre ramifié. L'axone d'un autre neurone peut entrer en contact avec cet arbre à plusieurs endroits. Chaque contact est binaire (soit il l'est, soit il ne l'est pas). Le nombre de contacts détermine le poids.
  6. Quelle que soit la théorie, tous les scientifiques s'accordent à dire que les poids changent sous l'effet de la plasticité dépendant de la synchronisation des pointes (STDP ). Selon ce mécanisme, le poids d'une connexion augmente si le neurone récepteur génère une impulsion après l'impulsion d'entrée au niveau de cette connexion. Et il diminue si l'impulsion de sortie se produit avant l'impulsion d'entrée. Le STDP a été mesuré expérimentalement en 1996, ce qui a donné naissance à la théorie du codage temporel.
  7. Il existe également un retour d'information global. Si nous sommes satisfaits du résultat de nos actions, notre cerveau envoie de la dopamine, qui renforce les connexions entre tous les neurones dont l'activation a conduit à ce résultat. D'ailleurs, les drogues remplacent la dopamine produite par le cerveau, ce qui réduit sa production dans le cerveau et rend les toxicomanes dépendants des drogues.
  8. Les neurones peuvent également former de nouveaux contacts là où il n'y en avait pas auparavant (ce que l'on appelle la plasticité structurelle). Quelque part sur l'internet, j'ai vu une vidéo de scientifiques faisant pousser deux neurones dans une éprouvette, les activant avec des impulsions et observant l'axone d'un neurone commencer à croître vers la dendrite de l'autre neurone, établissant des contacts aux endroits où le champ électrique était maximal.

https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related

Comme vous pouvez le constater dans ce bref aperçu du cerveau, les réseaux neuronaux classiques sont assez éloignés des réseaux biologiques.

 
gpwr:
Puisque vous nous rendez visite, avez-vous des commentaires sur le modèle que j'ai présenté ci-dessus ?
 
Urain:
Puisque vous nous avez rendu visite, avez-vous des commentaires sur le modèle que j'ai présenté ci-dessus ?
Je n'ai pas vraiment approfondi le modèle. Pas de commentaires, en dehors de ceux que j'ai déjà faits.
1...767778798081828384858687888990...100
Nouveau commentaire