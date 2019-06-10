"New Neural" est un projet de moteur de réseau neuronal Open Source pour la plateforme MetaTrader 5. - page 83
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et ajoutez aussi la possibilité pour les neurones de naître et de mourir. Comme entre les oreilles.
Comme entre les oreilles, non. L'analogue pour les préadolescents serait la peur et la cupidité, que nous pouvons faire nous-mêmes. :)
Avec les réseaux neuronaux artificiels, il est assez évident qu'un processeur ou un processeur graphique ajuste les poids dans les neurones. Mais dans les neurones biologiques, qui ou quoi remplit la fonction d'ajustement des neurones. Je n'ai pas pu le trouver, les biologistes sont également silencieux. J'ai torturé un chat et il a juste regardé ..........
Dans le cas des réseaux neuronaux artificiels, il est assez évident qu'un processeur ou un processeur graphique ajuste les poids des neurones. Mais dans les neurones biologiques, qui ou quoi remplit la fonction d'ajustement des neurones. Je n'ai pas pu le trouver, les biologistes sont également silencieux. J'ai torturé le chat et il n'a regardé que ..........
Le poids des neurones est ajusté par la fonction de fitness - la vie.
Non, les poids sont réglés par l'algorithme d'apprentissage, il y en a plusieurs, celui qui est utilisé dans la tête n'est pas connu avec certitude.
Mais on suppose que certaines sections sont à propagation directe, d'autres l'inverse.
Dans le cas des réseaux neuronaux artificiels, il est clair qu'un processeur ou un processeur graphique ajuste les poids des neurones. Quant aux réseaux de neurones biologiques, qui ou quoi assure la fonction de réglage des neurones ? Je n'ai pas pu le trouver, les biologistes sont également silencieux. J'ai essayé un chat, il ressemblait juste à .........
Je vais essayer d'expliquer dans l'ordre.
https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related
Comme vous pouvez le constater dans ce bref aperçu du cerveau, les réseaux neuronaux classiques sont assez éloignés des réseaux biologiques.
Puisque vous nous avez rendu visite, avez-vous des commentaires sur le modèle que j'ai présenté ci-dessus ?