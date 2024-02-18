Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 68
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Analyse des résultats des tests et optimisation dans le testeur de stratégie MetaTrader 5
fxsaber, 2018.01.28 12:25
Indicateur
Conseiller expert
Implémentation rapide d'un OnTick multisymbole
Puis-je l'utiliser à la place d'un minuteur ? Voyons voir.
Oui, OnInit s'abonne aux symboles d'un tableau.
Séquence d'exécution de Init() et DeInit()
Slava, 2017.04.14 10:21Les services auront OnTick(string symbol). Mais il faudra s'abonner aux ticks d'un symbole particulier.
Analyse des résultats des tests et optimisation dans le testeur de stratégie MetaTrader 5
fxsaber, 2018.01.29 15:24La vitesse de l'optimisation dépend de la séquence des passages. Si les passes à un seul caractère passent en premier, suivies des passes à plusieurs symboles, le temps d'exécution sera plus court qu'avec la séquence inverse de passes d'optimisation.
ZS Probablement 90% de l'argent du cloud pourrait être économisé par une écriture normale du code. Mais c'est la dernière chose à laquelle les auteurs pensent.
Implémentation rapide du multisymbole OnTick
Cool ! !!
Cela fonctionne vraiment, même sans les services tant attendus.
Merci beaucoup !
Cependant, j'ai eu beau essayer dans MQL4, cela n'a pas fonctionné. L'indicateur iCustom simule les messages de l'utilisateur pendant environ 10 millisecondes après la dernière demande iCustom et reste "silencieux" après cela.
sur MQL4, j'ai eu beau essayer, ça n'a pas marché. L'indicateur iCustom simule les messages de l'utilisateur pendant environ 10 millisecondes après la dernière demande iCustom et reste "silencieux" après cela.
Dans MT4, la durée de vie des indicateurs "handles" est contrôlée par le terminal lui-même. Cette solution n'est donc pas adaptée.
Cette méthode est décrite il y a plus de sept ans.
Expert Advisors : VR---ZVER v.2
fxsaber, 2018.02.06 11:29
Implémentation rapide du multisymbole OnTick