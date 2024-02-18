Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 233
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Erreurs, bugs, questions
fxsaber, 2023.07.19 19:10
fxsaber, 2023.07.19 18:55
HistoryOrderGetTicket, PositionGetTicket, OrderGetTicket - similaires.
variable 'Доделать' not used Test5-3.mq5 516 7 code generated 1 1 0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular' 1 2
Un double-clic sur "Finish" vous conduira directement au bon endroit.
Boîte de dialogue FileSelect
Wow, je ne connaissais pas
FileSelectDialog
Depuis combien de temps est-ce possible ?
Plus de trois ans et demi.
Vraiment. Je n'ai jamais rencontré d'utilisation.
Je l'ai moi-même appliqué dans quelques scénarios(l'un d'entre eux). Je ne l'ai pas non plus rencontrée sur le côté.
? ??
comment ?
Vous mesurez la durée et vous obtenez le résultat. C'est ce qui s'est passé avec TRADE_ACTION_MODIFY.