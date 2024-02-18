Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 228
Ajouté.
Ceux qui avaient l'habitude d'écrire sans utiliser de const ne peuvent plus le faire maintenant. Sinon, il y aura une erreur.
Il semble que cette innovation promette de graves bogues dans les codes précédemment écrits.
Désolé. "TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1" x1 est le premier bit de la liste d'événements ???? Je veux dire que dans cette partie "enum event", vous pouvez avoir tous les bits disponibles comme cela ?
N'hésitez pas à m'en faire part.
Il existe deux types de courtiers qui convertissent l'heure américaine/européenne. C'est notamment pour cette raison que l'heure de renouvellement est décalée.
Le type de courtier peut être déterminé automatiquement.
Résultats du lancement sur certains courtiers.
RannForex-Server - Europe MetaQuotes-Demo - Europe FXOpen-MT5 - USA Alpari-MT5 - Europe Tickmill-Live - USA ICMarketsSC-MT5-2 - USA Darwinex-Live - USA
Bonjour !
Je ne sais pas si je pose ma question dans le bon fil de discussion ou pas...
L'essentiel de la question - J'ai créé un panneau avec des boutons, des champs de saisie et des étiquettes basé sur AppDialog de la bibliothèque standard.
Le client s'est plaint que lors d'un zoom avant dans les paramètres de personnalisation de Windows,
seules les polices sont mises à l'échelle sur le panneau, mais les contrôles eux-mêmes ne sont pas mis à l'échelle, ce qui fait que les inscriptions dépassent les bordures des contrôles.
Comment puis-je résoudre le problème de manière à ce que non seulement les polices, mais aussi les tailles des éléments du panneau et le panneau lui-même soient mis à l'échelle ?
Bien sûr, j'ai une petite réserve et je peux augmenter légèrement la taille des éléments, puis si j'augmente les paramètres de l'écran à 125 %, tout s'adaptera, mais si j'augmente les paramètres de l'écran à 125 %, tout s'adaptera.
si j'augmente les paramètres de l'écran à 125 %, tout s'adaptera, mais si je les augmente à 150 %, rien ne s'adaptera.
Je veux donc résoudre le problème radicalement, de sorte que les éléments du panneau et le panneau lui-même augmentent proportionnellement à l'échelle. Comment procéder ?
Je comprends qu'il est nécessaire d'une manière ou d'une autre, probablement par l'intermédiaire de WIN IP, d'obtenir ce chiffre d'échelle - 100 %, ou 125 % ou 150 %. La question est de savoir comment l'implémenter dans le code EA ?
P.S. Pour plus de clarté. Le programme utilise la bibliothèque standard MQL5, mais il est écrit en MQL4.
Je remercie d'avance tous ceux qui me répondront....
Essayez de définir la taille du texte avant de créer des objets en utilisant TextSetFont() et TextGetSize().
J'ai réussi à assembler une construction de bicyclette que j'ai mise en pratique. Je vais essayer de vous en parler brièvement.
Il s'agit d'un travail avec une base de données.
Chaque fois qu'un élément est sélectionné dans la base de données, ses éléments sont mélangés. Artificiellement, mais il est nécessaire de l'expliquer.
Et voici ce qu'il faut faire.
Explication du code : vous sélectionnez un élément pour la première fois, puis vous le faites plusieurs fois. Nous devons récupérer l'élément qui a été sélectionné la première fois.
Nous devons d'une manière ou d'une autre ajouter une classe DB pour pouvoir le faire. En même temps, il est impossible de donner accès au pointeur de l'élément (DATA*).
La solution consiste à ajouter quelques lignes à la classe DB.
Après cela, OnStart ressemble à ceci.
Cela est possible parce que la classe définie dans le corps de la classe principale a accès aux membres statiques cachés de cette classe principale.
J'espère qu'il ne s'agit pas d'un défaut du langage MQL, mais d'une norme (fonctionnalité) pratique.
J'espère qu'il ne s'agit pas d'un défaut du langage MQL, mais d'une norme (fonctionnalité) pratique.