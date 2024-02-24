L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 973
Vous devriez le rendre julia.mqh au lieu de julia.h :)
Directement improbable, imho. Il est plus probable qu'un wrapper DLL doive être créé. MQL n'est pas comme C++, ils ne sont pas interchangeables.
Je pars maintenant, car je ne suis pas en mesure de le faire :)
C'est là que je dis au revoir et que je rentre dans l'ombre car je ne sais pas comment faire :)
Je ne peux pas encore garantir que je ferai Julia, mais je garderai certainement un œil sur elle).
La meilleure façon est d'écrire entièrement en Python ou Julia, et le terminal échangera simplement
Je vais utiliser Python ou Julia, mais le terminal sera simplement le commerce, bien sûr, le testeur ne sera pas bon, mais si ce n'est pas hft il n'est pas crucial. Mais alors il sera plus facile de se connecter à d'autres échanges, quand tous les courtiers mt5 acheter mon graal.
Bien sûr, je n'aurai pas un bon testeur, mais si ce n'est pas hft alors ce n'est pas critique. Mais alors il sera plus facile de se connecter à d'autres bourses, lorsque tous les courtiers mt5 achèteront mon graal.
Oui, chacun doit s'occuper de ses affaires. Le terminal doit faire du commerce, et le commerçant doit faire des programmes et utiliser ce qu'il veut, et non ce qu'on lui donne.
Il semble qu'il y a six mois environ, nous en parlions déjà.) Il semble que nous soyons arrivés à cette décision.
J'adhère à cette idéologie depuis 2008. Et cela fait longtemps que je ne me soucie plus du terminal. Aucune préférence). Par exemple, si je voulais négocier avec un trader asiatique sur une paire de devises étrangères, j'achèterais beaucoup de motifs de Fibonacci, mais je ne les achèterais pas.
Quant au testeur, c'est juste un cycle. Il n'a qu'un très faible ajout au système, et les tiques peuvent être enlevées). Si c'est nécessaire.
d'ailleurs, il existe des testeurs pour python avec visualisation et des stratégies d'exemples intégrés.
Pour Julia, apparemment non.
Eh bien, je n'ai pas vraiment travaillé avec Python. Je veux dire, avec les modules - je n'ai pas encore de tâche pour cela. Jusqu'à présent, tout est résolu par les vieux moyens éprouvés.
Les paquets de SJ Julia, et bien, la plupart d'entre eux ne sont pas testés, et même cassés.( Le paquet de XGBoost Julia, d'ailleurs, est cassé, et celui-là a 2 ans. En général, à en juger par les dates, personne n'y est systématiquement engagé, Julia.
Tout à fait d'accord, c'est pourquoi j'ai arrêté de participer à ce concours il y a six mois :(
Mais aujourd'hui, ils ont enfin fait ce qu'ils avaient promis en 2017 : des paiements basés sur la réputation. Dans la fenêtre glissante des 20 derniers tournois, ils donnent un point pour chaque live<0.693. Le nombre de points est réputé, max=20. Record actuel à mon avis = 9. Les participants dont la réputation est la plus élevée recevront un prix en argent, même sans cumul.
En bref, ceux qui savent comment faire du forex ont en quelque sorte appris à créer des modèles stables où l'accent n'est pas mis sur une précision de 100 %, mais sur le fait qu'à l'avenir, le modèle ne fonctionne pas plus mal que le trader. Et ces connaissances peuvent désormais être monétisées sur place.
Quelqu'un veut du python, alors il utilise tous les moyens pour pousser son désir, en le faisant passer pour une sorte de vérité.
Il existe plusieurs classements des langages de programmation, et j'ai donné ces classements sur mon blog à deux reprises.
En voici un autre, l'un des TIOBE qui fait le plus autorité.
Contrairement au classement R, le classement Python comporte certaines subtilités :
J'ajouterai non pour la discussion
https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html