L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 969
il est inutile de discuter, à mon goût cet éditeur est laid dans n'importe quel schéma de couleurs, la langue aussi
Je pense que vous avez vu le code dans python, vscode IDE et jupiter notebook vous-même.
Pas besoin d'argumenter, pas besoin de faire des évaluations péjoratives.
Chacun utilise ce à quoi il est habitué, ce qui est utile, simple, etc.
Je respecte les différentes approches, mais je n'aime pas quand quelqu'un commence à critiquer quelque chose sans avoir une connaissance approfondie du sujet.
Il n'est pas nécessaire de mener les discussions dans une voie sans issue comme R vs Python vs Java ou Windows vs Linux. Ils ne sont d'aucune utilité, seulement des nerfs.
Bonne chance
Stupidité sur stupidité.
1. Les paquets/modules en Python peuvent être chargés avec pip install / conda install et les paquets de même nom peuvent ne pas avoir du tout le même contenu. Et ce perl " la seule source de la distribution est le site python :)" devrait être mis dans les anals.
2. Ni IPython ni anaconda ne sont des extensions de MO. Le premier est un simple éditeur avec exécution de code en ligne/bloc tandis qu'anaconda est un système de gestion de paquets (comme un dépôt) et non seulement Python mais aussi R.
Si vous voulez montrer vos connaissances, faites-le. Sinon, vous faites preuve d'amateurisme.
Soyez modeste.
Je ne comprends pas l'intérêt de vos râleries en général, de certains mots et des bêtises que vous avez écrites.
Si vous voulez des images - j'ai téléchargé xgb sur un nouvel ordinateur en 3 minutes et créé un exemple de test. Vous n'avez personne d'autre avec qui argumenter pour R ? :)))
Il n'y a pas besoin d'argumenter, pas besoin de faire des évaluations péjoratives.
Chacun utilise ce qui est plus familier, plus utile, plus simple, etc.
Je respecte les différentes approches, mais je n'aime pas que l'on commence à faire l'éloge de quelque chose sans avoir une connaissance approfondie du sujet.
Il n'est pas nécessaire de mener les discussions dans un cul-de-sac, par exemple sur la question de savoir s'il vaut mieux utiliser R, Python ou Java ou Windows ou Linux. Ils ne sont d'aucune utilité, seulement des nerfs.
Bonne chance
J'ai écrit respectueusement que R et R studio est un langage et un IDE affreux, mais j'ai un grand respect pour ceux qui parviennent à travailler avec lui sans larmes
Et des hommes, elle en a entendu parler,
Que ce mal n'est pas encore une si grande main :
"Il s'agit seulement de lui procurer des lunettes.
Elle a une demi-douzaine de verres pour elle ;
Elle fait tourner ses lunettes d'un côté et de l'autre :
Elle les presse sur sa peau, elle les met sur sa queue,
et puis elle les sent, et puis elle les lèche ;
Les lunettes n'ont aucun effet.
"Ouf ! - dit-elle, - et c'est un imbécile,
qui écoute les mensonges du peuple :
Ils m'ont seulement parlé des lunettes ;
Ils ne me sont d'aucune utilité."
Et le ouistiti, dans sa colère et sa tristesse.
Elle les a frappés si fort sur une pierre,
et ça a fait un splash et un splash et un splash.
Malheureusement, c'est comme ça avec les hommes :
Peu importe l'utilité d'une chose, elle ne vaut rien,
La connaissance qu'en a l'homme ignorant ne sert à rien ;
Mais si les ignorants sont plus instruits,
il déteste ça, aussi.
La fable Le singe et les lunettes de Krylov est remarquable tout d'abord parce que l'idée principale qui y est exprimée ne relève pas seulement de la morale, l'ironie principale se trouve dans le texte. Le lecteur attentif comprendra aisément que le singe joue le rôle de l'ignorant, tandis que les lunettes sont directement associées à la science. Les gens-Martyskas, qui ne connaissent rien à la science, myopes et clairvoyants comme des lunettes, ne font souvent que faire rire tout leur entourage par leur ignorance. L'ignorance, en particulier celle des hauts fonctionnaires, affecte tous ceux qui les entourent. L'ironie est qu'ils ne peuvent pas cacher leur simplicité et leur ineptie.
montre-moi le graphique de l'équité, mon petit singe)) - l'analyse
La phrase "show me the equity graph, the marmoset))" est tout d'abord remarquable par le fait que son idée principale n'est pas seulement morale mais que l'ironie se trouve entre les lignes. Un lecteur attentif comprendra aisément que le ouistiti joue le rôle d'un ignorant et que l'expression "montre-moi le graphique des actions" est directement associée au trading. Les gens-marmosets, qui ne connaissent rien au commerce, font souvent rire tout le monde autour d'eux par leur ignorance. L'ignorance, en particulier celle des adeptes de haut rang, affecte tous ceux qui les entourent. L'ironie est qu'ils ne peuvent pas cacher leur simplicité et leur ignorance.
Bonne nouvelle. Packagejsr223: Une intégration de la plate-forme Java pour R avec les langages de programmation Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python) et Kotlin.
Pour ceux qui travaillent avec ces langues, il est plus facile de joindre des scripts à MT.
Bonne chance.
À mon avis, il s'agit d'une perversion - de Python ou Java à R, et de là à MT.
J'ai abandonné le forex il y a longtemps, et je vous conseille de faire de même.
Maintenant, je teste une stratégie avec un volume minimum sur les contrats à terme de bitcoin.
J'ai recommencé à participer à numerai -https://numer.ai/dr_tr
Pouvez-vous faire 0.691616 et 83.33% en python ?
Tout cela sur du pur R standard, même le commerce sur le crypto échange.
Je n'ai vu que votre signal de démonstration, que vous avez supprimé, mais au moins vous avez encore une capture d'écran -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707.
S'il vous plaît rendre le signal 424027 public à nouveau, je veux vraiment voir comment votre "il ya de meilleures mises à jour, comme la capture d'écran ci-dessus. La semaine prochaine, j'en téléchargerai déjà un nouveau".