Il est écrit - bibliothèque d'analyse numérique alglib, portée sur MT5. Je l'ai déjà utilisé de haut en bas, pas de problèmes en général, la bibliothèque est bonne. Mais sans visualisation et avec des modèles plus récents. Il semble que la bibliothèque ne soit plus développée, leur site est silencieux.
Oui, je l'ai raté. Vous ne regrettez pas le temps perdu dans une bibliothèque sans avenir ?
Si tu commences à faire l'éloge de R, je vais devoir te demander de me montrer tes statistiques sur six mois.
Bon après-midi.)
Pendant que vous cherchez ici, nous avons déjà créé REE - l'élément révolutionnaire russe.
C'est le "cinquième élément" - le graal, la pierre philosophale, le cinabre, le système qi, la réalisation de nos experts scientifiques en algorithmes.
Désormais, tout projet économico-financier sera optimisé par une analyse neuronale profonde sur le RPE.
C'est-à-dire qu'à l'avenir, 1 rouble sera égal à 1 dollar - grâce à des percées économiques.
nous marchons ensemble vers un avenir meilleur !))
Où habitez-vous, comment puis-je m'y rendre ? J'ai envie d'essayer ces champignons !
quand j'essayais d'apprendre à mon robot..... le robot m'a appris :)))
vous ne sauriez pas))
quand j'essayais d'apprendre à mon robot..... le robot m'a appris :)))
Eh bien, oui. Vous faites un ATC, vous vous formez. C'est tout à fait normal.
C'est là que le bât blesse. Celui qui sait quoi nourrir et quoi enseigner à un neurone n'en a pas besoin. Je sais ce qu'il faut enseigner et quels prédicteurs sont nécessaires pour que ça marche. Mais je n'ai pas besoin de leur enseigner pendant trois cents ans, car tout va très bien sans cela. Un cerveau bien aiguisé est le meilleur des réseaux neuronaux. Mon ami artiste a utilisé ses yeux pour trouver tous les motifs en deux soirées à boire du brandy :) Et voici 980 pages et pas un seul bon modèle. Une connerie est une connerie.
Ça n'a pas d'importance. Vous avez un cerveau à vous, c'est suffisant. L'essentiel est d'avoir des idées.
Je n'ai pas d'autre expérience que la mienne). J'ai eu l'idée ici, et j'ai passé 3 mois à trouver de quoi nourrir le NS. J'ai compris, pas de prédicteurs, pas de surcharge - le NS fait tout lui-même.
Dans R-3.5.0, lorsque les paquets sont mis à jour, ils sont compilés en byte-code. Ce n'était pas le cas auparavant.
Qu'en est-il des paquets qui ne sont pas mis à jour ?
Je voudrais que tous les paquets soient en bytecode. J'ai vu un article qui montre que le bytecode est plusieurs fois plus rapide.
Peut-être désinstaller et réinstaller ? Et ensuite ils seraient compilés en code d'octet ?
Je me demande s'il est impossible de compiler le code, qui est écrit indépendamment dans l'interpréteur, en code octet ? Par exemple, vous pouvez le former en un paquet.