L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 885
Dans le programme "Deductor Studio", tout est visuellement génial, l'arbre, les règles - je ne vois pas encore cela dans R, et il n'y en aura pas dans MT5 (c'est-à-dire que tout peut être fait, mais combien il faut payer pour cela...). Il s'avère donc que je dois utiliser la bibliothèque algib pour inclure les forêts aléatoires dans MT5 ?
J'ai trouvé ici un morceau de code de l'algorithmeC4.5 http://datascientist.one/algorithm-c4-5/ en R, est-il très difficile à mettre en œuvre dans MT5 ?
J'ai écrit ci-dessus la façon la plus simple de le faire
Vous pouvez même le faire si vous le souhaitez. Je ne sais pas ce que sont ces morceaux, je n'ai pas le temps d'être distrait par de petites choses ;)
Obtenez des heures de travail à l'avance
2. l'ensemble de données R est un fichier r. Cela signifie que dans l'onglet Données, les données brutes ont été chargées en tant que fichier RData - c'est l'espace de travail en termes de R. Dans cet espace de travail, deux cadres de données ont été préparés : l'un pour la formation et le test du modèle, et l'autre comme cet ensemble de données R.
Le plus simple est de télécharger un fichier Excel prêt à l'emploi, de télécharger le journal, de passer à R et de diviser le cadre de données résultant en deux.
Alternativement.
Ouvrez R lui-même et téléchargez-y le fichier excel - il s'agit d'une ligne. Ensuite, il divise le cadre de données en deux.
Mais le deuxième fichier du modèle formé DOIT être exécuté.
Honnêtement - je ne comprends pas. J'ai divisé un fichier de données en deux dans Excel, j'ai formé le premier fichier, maintenant je dois tester le modèle sur le deuxième fichier. Pour ce faire, ce deuxième fichier doit être chargé d'une manière ou d'une autre. Dans l'onglet Données, cela n'est pas possible car le premier fichier a déjà de l'espace à cet endroit, dans l'ongletÉvaluer, je ne peux charger qu'un fichier de type CSV, que je ne peux pas charger en raison d'une erreur:
"
Vous avez demandé qu'un fichier CSV soit utilisé comme ensemble de données de test, mais vous n'avez pas identifié ce fichier.
Veuillez utiliser le bouton Feuille de calcul pour sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez utiliser comme jeu de tests avant d'exécuter.
Hochet 5.1.0
"
Et Dieu sait ce que je dois faire avec cette erreur.
Ou bien est-ce que je divise le mauvais fichier à l'origine, je ne devrais pas diviser Excel d'une manière ou d'une autre, je devrais diviser un fichier R pur ? Que signifie "cadre divisé" ?
Et, comment dois-je enregistrer les résultats de l'entraînement du modèle sur le premier fichier et les vérifier ensuite sur le second ?
Je dois être complètement stupide...
Vous ne pouvez pas tout apprendre - je n'ai pas pour objectif d'apprendre la programmation en R, je dois être capable de vérifier les prédicteurs et de convertir l'ensemble des règles en MT5. De toute façon, si c'est une ligne, pourquoi ne pas l'écrire pour vous ? Eh bien, en attendant, je me suis débrouillé avec les moyens du bord.
En bref, vous voulez demander aux aborigènes de tout faire pour vous ?
En bref, suggérez-vous que les autochtones fassent tout à votre place ?
Que voulez-vous dire par "tout" ?
Je communique avec des personnes sympathiques et disposées à partager leurs connaissances des programmes qu'elles maîtrisent et des NS, je ne leur demande pas de livrer des secrets.
Je partage moi-même des informations sur mes prédicteurs.
En général, qu'est-ce qui ne vous convient pas exactement ? Est-ce que j'ai une rancune personnelle ?
Mon anglais n'est pas bon, alors j'utilise un traducteur :
"
Vous avez demandé qu'un fichier CSV soit utilisé comme jeu d'essai, mais vous n'avez pas précisé lequel.
Veuillez utiliser le bouton tableau pour sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez utiliser comme ensemble de test avant l'exécution.
Hochet 5.1.0
"
Eh bien, oui, je veux que le fichier CSV soit utilisé comme ensemble de données de test, mais qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas identifié quel fichier s'il est sélectionné, ce que vous pouvez voir dans la capture d'écran ? Et où se trouve le bouton "Tableau" (Spreadsheet) ?
Honnêtement - je ne comprends pas.
Et, comment suis-je censé enregistrer les résultats de l'entraînement du modèle sur le premier fichier et les vérifier ensuite sur le second fichier ?
Lisez attentivement ! Vous avez été clairement écrit :
Mais l'exécution du modèle formé sur le second fichier est IMPOSSIBLE.
Et vous avez inventé quelque chose.
Pas "résultats de l'entraînement du modèle sur le premier fichier", mais "modèle entraîné".
C'est-à-dire que vous entraînez un modèle sur le premier fichier, puis vous introduisez les données du second fichier dans le modèle entraîné.
Êtes-vous un programmeur ou non ? Les programmeurs comprennent généralement chaque mot et chaque virgule. Pour les oubliés ou les inutiles .; ;(){}[] prendront beaucoup de temps lors du débogage des programmes. Il faut donc être très attentif aux détails.
Si vous ne comprenez pas tout de suite, lisez le code 2 ou 3 fois.
Que voulez-vous dire par "tout" ?
Je communique avec des personnes sympathiques et désireuses de partager leurs connaissances des programmes qu'elles maîtrisent et, bien sûr, je ne leur demande pas de révéler des secrets.
Je partage moi-même des informations sur mes prédicteurs.
En général, qu'est-ce qui ne vous convient pas exactement ? Avez-vous une aversion personnelle ?
Mais poser des questions sur chaque éternuement élémentaire, c'est, je vous demande pardon, déjà indécent.
Oui, c'est comme ça que je l'ai compris. Bien entendu, le modèle formé doit être vérifié par rapport aux nouvelles données. J'ai écrit que j'ai divisé les fichiers, mais lorsque j'essaie de charger un nouveau fichier, j'obtiens une erreur.
Ici, SanSanych écrit :"Le plus simple pour vous est de télécharger un fichier Excel prêt à l'emploi, de télécharger le journal, de sortir vers R et de diviser en deux le cadre de données qui y est obtenu."J'ai téléchargé le journal, je suis venu à R, mais je ne sais pas comment diviser le cadre. Et même si je le divise, que faire du journal, où l'insérer ?
Ou"Ouvrez R lui-même et chargez-y un fichier excel - c'est une ligne. Ensuite, divisez la trame de données reçue en deux."Encore une fois, je ne sais pas comment le diviser en R, alors je le divise en Excel. Que dois-je faire ensuite ?
Mais demander à propos de chaque éternuement élémentaire est, je suis désolé, déjà indécent.
Oui, je pense que c'est mieux de demander que de rester muet. Et en général, je comprendrais votre demande si vous répondiez activement à mes questions, mais pas de .....
Ne pouvez-vous pas simplement feuilleter le livre et l'utiliser comme un ouvrage de référence ? Je ne réponds donc pas à vos questions).