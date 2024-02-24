L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 73
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quoi ?
Bien qu'il y ait une part de vérité dans ces mots. ....
Données de validation: https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
Il y a 5,5 ans pour 5 paires. Les dates viennent strictement après l'ensemble de formation. Dans la colonne de droite se trouve la tselevka : augmentation du prix en 181 minutes (ce qui a été codé par les catégories dans le train).
Essayez d'obtenir une MO sur la validation supérieure à 0,0001. J'ai obtenu environ 0,00013, ce qui correspond à l'écart moyen. C'est-à-dire, zéro.
En même temps, je ne négocie pas chaque observation, mais seulement là où le signal de la machine est fort (environ 5-10% des observations).
Merci,
Alexey
Et c'est une image utile pour réaliser un échantillon de test (validation croisée). Nous devons diviser l'ensemble en 5 parties égales et la queue de chaque 5ème partie est une donnée future.
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
Je l'ai téléchargé, tout est ok, mais je n'ai pas réussi à le mettre dans MQL ... Je n'ai pas non plus pu l'exécuter dans MQL pourtant.....
Parce que le fichier java contient la fonction Math.signum(), alors que le fichier mql ne la contient pas.
Je ne sais pas pourquoi le fichier enregistré présente des résultats d'optimisation différents de ceux affichés par le prédicteur. Le prédicteur lui-même a un niveau de généralisation des données de 90%, alors que le modèle de sortie n'a que 47%. Pas clair....
C'est une propriété des comités dans les algorithmes d'apprentissage automatique que les modèles combinés dans un comité donneront de meilleurs résultats que les modèles pris séparément. Sinon, à quoi servent les comités ? C'est pourquoi, dans jPrediction, les classificateurs binaires individuels ont une moins bonne généralisabilité que les classificateurs ternaires.
Ici, nous devons également tenir compte d'un paramètre tel que le biais. Il est souhaitable qu'il soit inférieur à 50%. Il est même préférable qu'elle soit nulle. Plus sa valeur est petite, plus le classifieur ternaire est adéquat.
Je l'ai téléchargé, tout est ok, mais je n'ai pas encore réussi à l'insérer dans MQL. Eh bien, je n'ai pas pu l'exécuter dans MQL pourtant.....
Vous pouvez également le faire. Dans MetaEditor, appuyez sur Ctrl+H, puis faites un changement automatique :
Ajoutez ensuite la fonction signum() au code :
Vous pouvez également le faire. Dans MetaEditor, appuyez sur Ctrl+H, puis faites un changement automatique :
Ajoutez ensuite la fonction signum() au code :
Vous pouvez également le faire. Dans MetaEditor, appuyez sur Ctrl+H, puis faites un changement automatique :
Ajoutez ensuite la fonction signum() au code :
Je ne comprends pas, il jure sur la variable 1d, quel genre de variable est-ce et d'où vient-elle ?
Vous pouvez également le faire. Dans MetaEditor, appuyez sur Ctrl+H, puis faites un changement automatique :
Ajoutez ensuite la fonction signum() au code :