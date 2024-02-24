L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 76
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je me demande si cela nous aide en quoi que ce soit https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10
Cela aidera certainement, car :
"La preuve de l'hypothèse abc présentée par Mochizuki en 2012 prend plus de 500 pages de texte, et peu de mathématiciens sont capables de la comprendre et de la vérifier."
Il ne reste plus qu'à lire plus de 500 pages de texte en japonais et à comprendre de quoi il s'agit.
Cela aidera certainement, car :
"La preuve de l'hypothèse abc présentée par Mochizuki en 2012 prend plus de 500 pages de texte, et peu de mathématiciens sont capables de la comprendre et de la vérifier."
Il ne reste plus qu'à lire plus de 500 pages de texte en japonais et à comprendre de quoi il s'agit.
C'est ce que je dis, il ne reste plus grand chose - pour comprendre les nouvelles désignations révolutionnaires que Mochizuki a introduites dans ses preuves.
J'ai tout mis en parallèle dans la dernière version 6.01. Rien d'autre ne fonctionne. Si c'était possible, je l'aurais mis en parallèle avec d'autres. Je le faisais pour moi, c'est-à-dire que j'ai besoin de calculer tout cela plus rapidement moi-même.
Maintenant, j'ai trouvé un algorithme, comment calculer les prédicteurs faibles, de sorte qu'ils puissent être supprimés. Le calcul sera long, mais il en vaudra la peine, car au lieu d'un prédicteur faible, nous pourrons substituer des prédicteurs plus forts. Ou se débarrasser des prédicteurs faibles, en augmentant à la fois la vitesse de calcul et la capacité de généralisation. Car, pour le trading, il faut constamment recalculer les modèles dès que le marché commence à tricher. Et le marché est comme ça, dès que d'autres traders fusionnent, ils changent leurs stratégies et vous devez les recalculer.
Écoute, Yury, tu peux utiliser l'Optimiseur sur une carte vidéo, puisque tout y est mis en parallèle. Sur le JCUDA ? Les calculs sont cent fois plus rapides sur ........ Je pourrais être capable de faire 20 prédicats... Je possède une carte graphique Radeon qui semble prendre en charge cette fonction. Il serait intéressant d'essayer....
De plus, tout est parallélisé dans les processeurs modernes. Et tout ce qui se prête au parallélisme, je l'ai déjà mis en parallèle. En d'autres termes, les "avantages" du transfert des calculs du CPU au GPU sont très discutables. Sans parler du fait que je n'ai aucune idée de la façon de le faire fonctionner, même à titre d'essai.
Vous avez besoin d'un spécialiste qui puisse au moins vous expliquer si un tel transfert est utile ou non.
Il possède son propre langage de programmation, qui est incompatible avec Java.
De plus, tout est parallélisé dans les processeurs modernes. Et j'ai déjà mis en parallèle tout ce qui pouvait l'être. Les "avantages" du transfert des calculs du CPU au GPU sont donc très discutables. Sans parler du fait que je n'ai aucune idée de la façon de le faire fonctionner, même à titre d'essai.
Vous avez besoin d'un spécialiste qui puisse au moins vous expliquer si un tel transfert a du sens ou s'il n'en vaut pas la peine.
Il existe un langage de programmation propre, incompatible avec Java.
Non... JCUDA est juste pour le parallélisme en Java... Cherchez sur Google, il y a un site avec des instructions pour l'utiliser... Je ne suis vraiment pas doué pour ça. .... http://www.jcuda.org/ C'est pour le parallélisme en Java.
jCUDA est une sorte de code gaucher pour les cartes NVidia. Essayer de l'apprendre est une perte de temps, car tout le monde ne dispose pas de cartes NVidia. Moi, par exemple, je ne dispose pas d'une telle carte vidéo. Et je ne vais pas acheter une telle chose. De plus, je ne sais pas, est-ce raisonnable ou allez-vous recevoir des déchets ? Après tout, vous pouvez y perdre votre temps et votre argent, alors que le résultat peut être que tout fonctionnera aussi bien sur le CPU que sur la carte vidéo.
Honnêtement, j'ai une carte graphique Intel, pas de support de calcul GPU. C'est bon marché et bon marché. Pour le commerce, c'est suffisant, mais je n'ai pas le temps de jouer à des jeux aux graphismes sophistiqués. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'une carte graphique sophistiquée.
jCUDA est une sorte de code gaucher pour les cartes NVidia. Essayer de l'apprendre est une perte de temps, car tout le monde ne dispose pas de cartes NVidia. Moi, par exemple, je ne dispose pas d'une telle carte vidéo. Et je ne vais pas acheter une telle chose. De plus, je ne sais pas, est-ce raisonnable ou allez-vous recevoir des déchets ? Vous pouvez y perdre votre temps et votre argent, car le résultat pourrait être que tout serait aussi bien sur le CPU que sur la carte vidéo.
Pour dire la vérité, j'ai une carte graphique Intel sans support GPU Computing. Bon marché et bon marché. C'est suffisant pour le commerce, mais je n'ai pas le temps de jouer à des jeux aux graphismes sophistiqués. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'une carte graphique sophistiquée.
Je vois... Alors... Pensé à quelque chose....
Quel est le problème ? Nous devons immédiatement nous concentrer sur Tianhe-2. Il y a longtemps qu'ils n'ont même pas extrait de bitcoins sur des caméras vidéo - elles sont trop faibles pour de telles tâches.
IEEE Spectrum vient de publier son troisième classement annuel avec sonTop 2016 des langages de programmation,
D'ici